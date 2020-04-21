Гузель Яхина ответила на травлю: «Критика в Татарстане меня закалила»

https://static.news.ru/photo/ff37206c-83ae-11ea-a759-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/yakhina.info

Писательница Гузель Яхина отреагировала на критику её романа «Зулейха открывает глаза» и его экранизацию. По её словам, изложенное в сериале достаточно близко тому, о чём рассказывается в книге. К тому, что многие будут критиковать ленту, писательница была готова.

Ранее её роман неоднозначно восприняли в Татарстане.

Критика в Татарстане меня закалила. Это были обвинения в основном националистического толка. Уровень был не очень высок, — рассказала Яхина в эфире программы «Утренний разговор» на радиостанции «Эхо Москвы».

Она отметила, что вместе с этим большое количество жителей республики приняли произведение тепло. В частности, роман поддержала местная администрация.

Я была готова к тому, что такие голоса могут возникнуть. Другое дело, что я понимала, что в том же самом Татарстане очень много людей тепло приняли книгу, — пояснила Яхина.

Яхина рассказала, что среди критиков её романа были те, кто открыто заявлял, что такое произведение никогда не смогла бы написать женщина. Сейчас, по её словам, подобное происходит и с кинофильмом.

Как писал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин раскритиковал создателей нового сериала «Зулейха открывает глаза» за то, что они не смогли правильно раскрыть идею картины.