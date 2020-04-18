Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии

https://static.news.ru/photo/d4f7fc06-818b-11ea-a83c-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Писатель Захар Прилепин раскритиковал создателей нового сериала «Зулейха открывает глаза» за то, что они не смогли правильно раскрыть идею картины.

Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные энкавэдэшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей. Или — в данном случае — татар, — отметил писатель.

По его словам, люди «устали от банального прямолинейного антисоветизма, который совершенно справедливо воспринимается как русофобия». Именно поэтому создателей критикуют. Но это пойдёт на пользу картине, так как её станут чаще смотреть из-за споров, сообщает портал «Взгляд».

Ранее Чулпан Хаматова получила вал критики за многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза». Актриса играет в нём главную героиню. Она сообщила, что получает в свой адрес «много проклятий».

Как писал NEWS.ru, муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза». По его словам, в картине присутствует интимная сцена в здании мечети, что недопустимо.