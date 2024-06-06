Гурцкая высказалась об идее ввести дресс-код для деятелей культуры Гурцкая: работающие в сфере культуры люди носят ее в себе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диана Гурцкая

Работающие в сфере культуры люди носят ее в себе, поэтому трудно сказать, нужен ли им дресс-код, заявила певица и общественный деятель Диана Гурцкая на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По словам исполнительницы, главное в таких людях — это их внутренний мир.

Те люди, которые работают в сфере культуры, они носят в себе эту культуру, поэтому они чудесные, замечательные, в них столько мудрости, они показывают нам культуру. Поэтому даже не могу на сегодняшний день ответить, нужен дресс-код или нет. Самое главное — их внутренний мир, тех людей, которые работают в сфере культуры, которые любят культуру, которые носят культуру в себе, — подчеркнула Гурцкая.

Депутат Госдумы Ирина Филатова ранее обратилась к министру культуры России Ольге Любимовой с инициативой ввести дресс-код для артистов на выступлениях. Поводом для такой просьбы стало мероприятия с участием популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Уфе.

Предложение Филатовой поддержал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, известные личности не должны забывать о нормах приличия и о своем влиянии на общественность.