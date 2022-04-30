Граждане экстремисты. Запретят ли книги Быкова, Акунина и Глуховского В Госдуме захотели сократить продажи книг писателей, критикующих Россию. Как это планируют сделать и какая литература останется на полках магазинов

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская возмутилась, обнаружив, что на самых видных местах в книжных магазинах Москвы — возле касс, на витринах, центральных полках — продаются книги писателей, чью позицию депутат назвала антироссийской из-за их высказываний о спецоперации РФ на Украине. Парламентария удивило, что книжная отрасль, получающая господдержку, продвигает (печатает и осуществляет так называемую приоритетную выкладку) Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Леонида Парфёнова, которые «заодно с Акуниным». NEWS.ru узнал у Елены Ямпольской, будет ли власть запрещать их книги, и поинтересовался мнением экспертов отрасли.

«Поддерживать Путина и покупать книги Акунина — несовместимые вещи»

По мнению Елены Ямпольской, «сотрудничество с авторами, годами очерняющими свою страну, продажа их опусов, это не просто бизнес, а вопрос политический». В беседе с NEWS.ru она выразила негодование, что писатель Борис Акунин, как считает депутат, «годами льёт грязь на свою родину, зарабатывает продажей книг в России и на эти деньги живёт за границей».

Елена Ямпольская Елена Ямпольская/vk.com

Парламентарий подчеркнула, что пока речи о запрете названных авторов не идёт, поскольку книгоиздательсто и книготорговля в России являются частным бизнесом «почти на 100%».

Бизнес может продавать что угодно до тех пор, пока это не запрещено законом. Но представьте себе, что мы все книги Бориса Акунина отнесём к экстремистским материалам. Как «Mein Kampf» Адольфа Гитлера (запрещена в России как экстремистская. — NEWS.ru). Тогда в этот список попадут и «Азазель», и «Турецкий гамбит», и «Статский советник», по которым, к слову, сняты художественные фильмы. Их тоже, получится, нужно будет запретить? Но так можно дойти до абсурда, — отметила Елена Ямпольская.

Одним из инструментов регулирования продаж определённых авторов депутат считает меры господдержки. Она напомнила, что в период пандемии книжная отрасль была признана пострадавшей и нуждающейся в первоочередной поддержке, получив немало льгот.

Елена Ямпольская отметила, что лично предложила законопроект, который позже стал законом, об отнесении книготорговли к социальному предпринимательству. Благодаря этому, пояснила депутат, местные власти теперь имеют право поддерживать книжные магазины в своих регионах, это уже не будет считаться непрофильным расходованием средств.

Я очень надеюсь, что те местные власти, которые будут помогать книжным магазинам на своей территории, поинтересуются выкладками этих магазинов, какие книги продвигает конкретный магазин. И когда книгоиздатели придут в правительство за очередными льготами, возможно, правительство посмотрит, какую литературу выпускает то или иное издательство, с какими авторами работает, — рассказала Елена Ямпольская.

Идеальным решением она считает общественный бойкот читателями конкретных авторов. По мнению депутата, «поддерживать политику Владимира Путина, спецоперацию России на Украине и покупать книги Акунина — это две вещи несовместимые».

Ямпольская уверена, что «у авторов, высказывающихся против России, есть только одно болезненное место — это если их здесь лишат возможности зарабатывать, так как они больше нигде не востребованы».

Когда предлагают лишить званий — да плевать они хотели, это для них пустой звук. Им нужна в России ресурсная база. Значит, надо им её перекрыть. Необходим общественный бойкот, общественное порицание, отсутствие сбыта книг — и вопрос с антироссийскими высказываниями решился бы сам собой, — считает Елена Ямпольская.

Артем Соболев/NEWS.ru

«Мечут в Россию комья грязи и ненависти»

Однако, по мнению писателя, члена секретариата Союза писателей России Александра Проханова, рассчитывать на общественный бойкот сейчас невозможно. В разговоре с NEWS.ru он объяснил это отсутствием гражданского общества, вместо которого, по его мнению, есть «множество ссорящихся молекул и ветви власти, которые являются формой сильной президентской власти». По словам писателя, гражданское общество может сформироваться в России, «если у этой консолидированной власти хватит воли на изменение ситуации».

Проханов убеждён, что ни бойкотом, ни запретом каких бы то ни было авторов проблемы современной российской литературы и её представленности в книжных магазинах не решить, так как «корни ситуации гораздо глубже».

Начиная с 1991 года русские художники, писатели и мыслители были демонизированы и вычеркнуты из списков живых, их место заняли радикальные демократы и радикальные либералы. С тех пор ситуация существенно не меняется. Это происходит не только в книжной сфере, но и в театрах, киноиндустрии: всё, что дышит имперским, русским, советским, саботируется и вымарывается, — заявил Александр Проханов.

Писатель считает, что прежде всего нужно «изменить менталитет людей, которые фабрикуют эту культуру и политику». Он призвал власти «сделать всё, чтобы в литературе и в культуре доминировало патриотическое и русское начало».

А если театры снова возвращаются к тому, от чего мы ещё недавно отшатнулись — антироссийским режиссёрам и произведениям, чиновники не порывают связи с теми, кто сейчас сидит за рубежом и мечет в Россию комья грязи и ненависти, говорить, по большому счёту, не о чем, — отметил писатель.

Артем Соболев/NEWS.ru

«Печатать можно, продвигать не надо»

Главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев в беседе с NEWS.ru предложил решить проблему, организовав круглый стол с участием представителей власти и издателей, чтобы чётко определить список «нежелательных» писателей.

Вот откуда я знаю, что говорит о России Быков-Петров-Сидоров? Вопрос надо обсуждать среди издателей, может быть, с участием самих спорных авторов, — предложил издатель.

Сергей Дмитриев также задался вопросом, кто будет контролировать степень присутствия книг вышеназванных писателей на полках магазинов. Он привёл в пример ситуацию с мониторингом изданий, в которых, несмотря на принятый закон о штрафах за отождествление СССР с Третьим рейхом, проводится эта параллель. По словам Дмитриева, такие книги до сих пор есть в продаже и «их никто не убирал, то есть исполнение решений государства контролируется слабо».

Говоря о мерах господдержки книжной отрасли, Сергей Дмитриев отметил, что «половина пунктов не работает». Он сказал, что в пандемию помощь государства издательствам была значительной, а в настоящее время её «практически нет».

Просьбы, которые направляют издатели в правительство, до сих пор не решены. Скажем, НДС у нас 10%, а не 0%, как бы нам хотелось. Нет льгот, как в IT-отрасли, по налогу на страховые взносы и так далее. То есть глобально государство мало помогает издателям. Но всё-таки помогает, — признал издатель.

По мнению Сергея Дмитриева, всем участникам книжного рынка было бы проще, «если бы Госдума как законодательный орган внесла ясность, какие книги нежелательны в России». А руководители издательств, считает он, «должны вести себя в этой ситуации как граждане отечества, и если некий автор выступает против политики государства, печатать его, может быть, и можно, но не следует заниматься его активным продвижением».

Артем Соболев/NEWS.ru

«Государство должно взять под контроль книги и фильмы»

Руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Андрей Цыганов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что речь идёт скорее о политике не издательств, а торговых сетей. Их владельцами, по его словам, «в подавляющем большинстве являются зарубежные бенефициары или люди, которым требуется импортозамещение сознания».

Как и Александр Проханов, он провёл параллель между ситуациями с книгами и фильмами. Фильмы патриотического содержания, считает он, неохотно берут в широкий прокат, соответствующие книги «также мало представлены в магазинах и задвинуты на дальние полки». Вместо них, утверждает эксперт, «продвигаются откровенно вредительские вещи».

Мы неоднократно проводили рейды по ряду книжных сетей, выявляли книги, которые пропагандировали даже извращения, и при этом они стояли на самом видном месте в магазинах. С расчётом на то, чтобы привлечь внимание ребёнка и подростка, завладеть аудиторией. Это политика по продвижению и навязыванию чуждых для России западных ценностей, — считает Андрей Цыганов.

Он выразил надежду, что сейчас, когда западные инвесторы уходят из России, государство возьмёт под контроль стратегически важные отрасли, в том числе литературу.

Государство должно взять под контроль кинотеатры и книжные магазины как стратегически важные направления. Как говорят классики, если хочешь победить империю — воспитай её детей. А воспитание начинается именно с книг и фильмов, — подчеркнул Цыганов.

Главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина призналась NEWS.ru, что поднятый Еленой Ямпольской вопрос является «крайне сложным даже для специалистов». Она призвала «всё взвесить», прежде чем принимать в отношении писателей какие-либо решения.

Сама Ямпольская в беседе с нами подчеркнула, что дальнейшую работу «должно проводить Министерство цифрового развития как ведомство, курирующее данную область».

Мне кажется, эта работа, которую им необходимо провести. Все вопросы, конечно, к ним. Мы этим занимаемся, потому что у комитета по культуре есть чёткая гражданская позиция, — объяснила Елена Ямпольская.

Депутат заключила, что на законодательном уровне решать такие вопросы «очень сложно, но и не обращать на них внимания уже нельзя».