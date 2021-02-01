Глоба рассказала, как определяла пары на «Давай поженимся!»

https://static.news.ru/photo/afef343e-6460-11eb-8110-96000091f725_660.jpg Тамара Глоба Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Астролог Тамара Глоба была соведущей «Давай поженимся!» с 2015 по 2018 год. В эксклюзивном интервью NEWS.ru она рассказала, как работала с парами.

Когда я работала в программе, то, безусловно, получая необходимые данные человека, я выстраивала каждую карту, каждого участника. Первые два года, с 2015 года, я делала это вручную. Потом стала пользоваться программой, потому что очень сложно охватить 16–20 человек, которые попадают на передачу, — сказала Глоба.

Кроме того, астролог раскрыла некоторые аспекты совместимости пар в программе.

Когда совмещаешь гороскопы, то видишь, насколько люди подходят друг другу. Кто-то подходит друг другу интеллектуально: им интересно общаться. Есть люди, которых не так сильно волнует вопрос физической близости. Это важно, но если не о чем поговорить, то долго такие отношения не продержатся, — отметила астролог.

Также Глоба отметила, что иногда герой программы выбирал себе в качестве пары антипода, потому что, по мнению астролога, поговорка о притягательности противоположностей справедлива. Однако такие пары со временем распадались.

Помимо этого, Глоба напомнила, почему решила уйти из «Давай поженимся!».

Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование ругаться с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими. Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу, — заявила Глоба.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова выругалась матом на одну из участниц шоу.