Гарик Сукачёв назвал суровым приговор своему другу Ефремову

https://static.news.ru/photo/ffe95d1e-f239-11ea-aa07-fa163e074e61_660.jpg Гарик Сукачёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Сукачёв высказался о приговоре, вынесенному судом его другу Михаилу Ефремову. Музыкант, пришедший на судебное заседание поддержать актёра, назвал решение суда «суровым».

Рокер, сам не раз попадавший в скандальные ситуации, искренне сочувствует актёру, которому дали 8 лет в колонии общего режима.

Суровый приговор. Это очень тяжело, — сказал музыкант в интервью «Пятому каналу».

Суд зачёл Ефремову время, проведённое под домашним арестом. Актёр будет отбывать срок в семь лет и 10,5 месяцев. Также он лишён на три года водительских прав. Госнаграды и звания суд ему решил оставить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коллеги адвоката Эльмана Пашаева посочувствовали находившемуся под его защитой Ефремову. Они считают, что актёр сам пал жертвой мошенничества адвоката, несмотря на то, что заплатил ему 11 млн рублей.