https://static.news.ru/photo/0572f71c-3125-11ea-88c1-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Форрест Гамп» Фото: Paramount Pictures

Фильм «Форрест Гамп» Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат 13 февраля. Мировая премьера картины состоялась 23 июня 1994 года. Однако в РФ его не показывали на больших экранах.

По сюжету, умственно отсталого Форреста жизнь проносит через важнейшие события американской истории второй половины XX века. Но он не теряется и добивается «американской мечты». Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, наивным и добрым. Невольно главный герой оказывает влияние на политику и попкультуру США.



Главную роль в фильме исполнил Том Хэнкс. Картина получила 38 наград по всему миру, включая шесть премий «Оскар».

Картину планируют показать на языке оригинала с субтитрами в 180 кинотеатрах более чем в 60 городах России.

Ранее NEWS.ru писал, что мультипликационный фильм «Холодное сердце 2» производства студии Walt Disney стал самой кассовой анимационной картиной за всю историю кинематографа.

Исходя из обнародованных данных, сборы ленты превысили $1,325 млрд.







