«Эта женщина сошла с ума»: куда пропала Жанна Агузарова

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Жанна Агузарова

Певица Жанна Агузарова приковывала к себе внимание прессы не только из-за исполнительского таланта, но и благодаря эпатажности, однако со временем пропала со страниц СМИ и ТВ. Где сейчас артистка, вернется ли она на сцену?

Вернется ли Агузарова на сцену

KP.RU со ссылкой на организаторов сообщила, что артистка станет специальным гостем церемонии премии МУЗ-ТВ 2024 «Возвращение» на сцене СК «ЦСКА Арена». По информации инсайдеров, Агузарова появится на сцене 14 июня.

Генеральный директор МУЗ-ТВ Захар Бабин объяснил, что организаторы долго думали, кто из артистов, популярных в 80-х и 90-х, мог бы стать специальным гостем. Кроме того, этот кандидат должен был лучше всего отразить концепцию «Возвращения».

«И в какой-то момент мы поняли, что именно Жанна Агузарова на 150% будет украшением и изюминкой шоу. Жанна Хасановна — невероятно яркий, харизматичный и при этом популярный артист со своим особенным стилем», — сказал Бабин.

Он назвал Агузарову настоящей королевой русского рок-н-ролла. Бабин уверен, что выступление артистки станет настоящим бриллиантом премии МУЗ-ТВ.

Почему Агузарову запрещали в СССР

Продюсер Евгений Болдин рассказывал, что худсовет во времена СССР был против выступлений артистки из-за ее эпатажного и необычного вида. По его словам, тогда в состав этого органа входили в основном «старички и старушки».

«Очень смешно вышло с Жанной Агузаровой. Был концерт, посвященный землетрясению в Армении в 1986-м, который шел шесть часов. Агузарова там очутилась со своим коллективом. А она была категорически запрещена, так как выглядела экстравагантной, необычной, манерной, не советской. Тогда не смотрели на голос: красятся не так, волосы зеленые или красные, сережки в ушах или в носу, значит, „не советская“», — объяснял Болдин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, комиссия приехала прямо на репетицию Агузаровой со словами о том, что ее нельзя пускать в эфир. Тогда Болдин призвал их послушать голос певицы и заявил, что она будет выступать, что она и сделала. К тому моменту, по его словам, он и Пугачева уже были сильными, поэтому с ними было сложно спорить.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Жанна Агузарова

Где сейчас Жанна Агузарова

Последний альбом Агузарова выпустила в 2020 году. Он стал сборником ее композиций, которые долгие годы артистка исполняла на сцене, но не выпускала официально. Запись этой пластинки проходила в Москве, Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.

Последний раз артистка выходила на сцену в августе 2022 года в Москве. Она исполнила свои знаменитые шлягеры и новые песни. В августе 2023 года Агузарова сообщила, что записала новую композицию «На черном небе звезды» о «волшебных августовских звездопадах».

По словам продюсера Сергея Лаврова, певица живет в Москве, где у нее есть квартира. Артистка изредка выступает на частных мероприятиях.

В мае 2024 года Агузарова в своих социальных сетях поздравила подписчиков с Пасхой и опубликовала видео, на котором поет в подземном переходе в Москве отрывок из новой песни «Релакс от дум, релакс от мыслей». 61-летняя звезда попросила не обращать внимания на ее заметно округлившийся живот, пояснив, что надела две небольшие сумки под пальто.

«Не отказываю себе в удовольствии попеть в переходах, это у меня с юности, особенно когда нет народа. Акустика классная потому что. И вообще таинственно», — пояснила Агузарова.

Что известно о личной жизни Жанны Агузаровой

Известно, что впервые певица вышла замуж в молодости, однако брак был фиктивным. Союз с океанологом Ильей позволил ей закрепиться в Москве, писал StarHit.

«Могу отметить, что эта женщина сошла с ума, а я комментировать безумие не хочу. Она невероятно красивый человек как внешне, так и внутренне. В свое время я дышать не мог, когда Жанна была рядом», — делился экс-супруг певицы.

После этого артистка состояла в гражданском браке с Ником Полтораниным. После 10 лет пара решила разойтись. По словам Полторанина, «расставание было сложным для обоих», ведь звезды «очень любили друг друга».

Агузарова не делится подробностями личной жизни. Соседи артистки отмечали, что звезда ведет затворнический образ жизни и может месяцами не выходить из квартиры.

«Мужчина средних лет носит ей продукты. Подходит к двери Жанны с огромным пакетом, ставит его на пол, звонит и уходит. Через три минуты дверь открывается, оттуда появляется рука, забирает мешок», — рассказывала соседка Наталья.

Первый возлюбленный артистки Сергей рассказал, что исполнительница живет одна.

«Жанна живет в своей Москве, у нее детей нет, семьи нет. Все в своих небесах или в тумане плавает», — сказал мужчина.

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