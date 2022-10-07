«Если мобилизуют — пойдём!»: актер Бероев согласился уйти на фронт Актер Егор Беров выразил готовность отправиться на фронт в рамках частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Егор Бероев

Российский актер театра и кино, телеведущий Егор Бероев заявил NEWS.ru, что в случае получения повестки не будет уклоняться от частичной мобилизации, а согласится отправиться на фронт. Он добавил, что в настоящее время его друзья, которые служат в рядах ВДВ, находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Если мобилизуют — пойдём! Почему нет? Пойдём! — заявил Егор Бероев в ответ на вопрос о возможном получении повестки.

В эти дни актер, которому 9 октября исполнится 45 лет, снимается в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Именно Бероев, выступающий в проекте в паре с фигуристкой Еленой Ильиных, вышел на лед самым первым.

В качестве музыкального сопровождения номера Бероев выбрал песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. По просьбе актера в композиции прозвучали строки из стихотворения Константина Симонова «Жди меня» — он посвятил их друзьям, которые участвуют в СВО.

Закадровый голос, читающий в номере строки стихотворения, принадлежит замкомандира роты спецназа ВДВ, ближайшему другу Бероева.

Я попросил его прочитать это стихотворение, записать его, адресуя своей жене. И он записал. И записал великолепно. И вся страна теперь сможет услышать его голос и проникновенные строки, — рассказал артист.

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что «живет спецоперацией» и каждый день проверяет информацию о ходе СВО, положении на фронте по карте боевых действий. Также она рассказала, что завидует своей коллеге Юлии Барановской, которая ездила брать интервью у солдат. Борисова заявила, что сама готова отправиться в Донбасс военкором и мысленно «уже там».