Экс-следователь оценил шансы вдовы Градского вернуть 100 млн рублей

Бывший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко заявил NEWS.ru, что у Марины Коташенко мало шансов вернуть украденные 100 млн рублей, несмотря на арест обвиняемого в нападении на неё Умеда Джабборова. По мнению Калиниченко, виновные в ограблении вдовы Александра Градского, скорее всего, уже скрылись за границей и «будут жить долго и припеваючи на деньги музыканта» в другой стране.

Версию о том, что реальные исполнители преступления могли скрыться за границей, Владимир Калиниченко оценил как «максимально вероятную». Шансов экстрадировать их теперь в Россию, отметил бывший следователь, «крайне мало».

Если преступники скрылись за границей и забрали деньги с собой, это даже выгодно той стране, в которую они уехали. Та страна может их не выдать, — предположил Владимир Калиниченко.

Экс-следователь объяснил, что если ограбившие на 100 млн рублей Марину Коташенко уже находятся на территории «одной из небогатых бывших союзных республик, можно предположить, что половину суммы они отдадут в качестве взятки и будут жить там долго и припеваючи на деньги Градского». Калиниченко выразил сочувствие вдове музыканта, которой, по его мнению, вряд ли удастся вернуть украденные у неё деньги.

Ранее стало известно, по чьей наводке могли ограбить Марину Коташенко. Согласно одной из версий, информацию о хранившейся дома у вдовы музыканта крупной денежной сумме преступникам мог сообщить выходец из Таджикистана, работавший на её земельном участке.