https://static.news.ru/photo/ff7c8608-2566-11ea-9ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Драгоценности советской и российской певицы Людмилы Зыкиной были проданы на торгах за миллионы рублей.

Главный лот распродажи — серьги артистки с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами — ушел с молотка за 2,3 миллиона рублей, тем самым превысив стартовую цену более чем в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «12-й стул».

Золотое колье с 127 бриллиантами (1970), по семейному преданию подаренное певице Гейдаром Алиевым, продано за 1,2 млн рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, с молотка за 100 тысяч рублей ушла перьевая ручка Cartier, которую, по легенде, Зыкиной подарил северокорейский лидер Ким Ир Сен. Итоговая сумма распродажи составила 4,8 млн рублей.

Вторую часть ювелирной коллекции исполнительницы выставят на аукцион в 2020 году.

Суммарно на торгах предложат 63 предмета, сумма стартовых цен составила порядка 5 млн рублей, писал NEWS.ru.