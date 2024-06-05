Дом на Украине, молчание об СВО, Крым: куда пропал актер Николай Добрынин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Николай Добрынин

Заслуженный артист России Николай Добрынин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Украине?

Чем известен Добрынин

Николай Добрынин родился 17 августа 1963 года в Таганроге. Окончил ГИТИС.

Актер снимался в картинах «Нужные люди», «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Щенок», «Саломея», «Короли российского сыска», «Новый год в ноябре», «Хозяин империи», «Атаман», «Атлантида», «Дом на набережной», «Азиат», «Коснуться в небе», «Сваты-3», «Течет река Волга», «Одну тебя люблю», «Новогодние сваты», «Сваты-4», «Гаражи», «Дом на обочине», «Сваты-5», «Небесные родственники», «Любовник для Люси», «Сваты-6», «Молодежка», «Разведчицы», «Дедушка моей мечты», «Пес рыжий», «Несокрушимый», «Сваты-7», «Против всех» и других.

Всего в его фильмографии более 140 работ.

Что известно о личной жизни Добрынина

Первой женой Николая Добрынина была однокурсница и бывшая актриса Оксана Баршева, которая также известна как журналист Ксения Ларина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Пара прожила вместе пять лет.

«С Ксенией мы учились на одном курсе и поженились в 18 лет. Этот брак меня многому научил. Будущие тесть и теща очень хорошо ко мне относились, а ведь могли бы воспротивиться бесперспективному замужеству дочери. Ее отец Андрей Баршев был дипломатом, переводчиком, радиоведущим, бархатный тембр которого знала вся страна. Этот образованнейший, интеллигентный человек стал для меня олицетворением настоящего мужчины. После нашей свадьбы он сказал прямо: „Николай, раз вы женились на моей дочери, то, будьте любезны, обеспечивайте ее“. Сам Андрей Николаевич работал чуть ли не круглые сутки. Я благодарен ему за те слова, за то, что правильно сориентировал меня в жизни», — вспоминал артист.

Второй женой Добрынина была актриса Анна Терехова. Добрынин усыновил ее сына Михаила, однако эти отношения тоже закончились расставанием.

В 2002 году Добрынин женился на стюардессе Екатерине Комиссаровой. Сейчас женщина работает помощником режиссера в Театре Романа Виктюка.

В 2008 году у супругов родилась дочь Нина.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Николай Добрынин с дочерью Ниной на премьере фильма «Дедушка моей мечты» в Москве

Что Добрынин говорил об Украине

В 2014 году Николай Добрынин в интервью украинской прессе рассказал, что несколько лет назад приобрел в стране участок земли, но из-за того, что он нечасто бывает на Украине, он не мог заняться строительством дома.

Также Добрынин говорил, что на Украине родился его брат, поэтому он считает свою связь с этой страной сильной.

«Мой брат, солист Большого театра, родился на Украине, у него даже фамилия другая — Науменко. Так что я с Украиной повязан очень сильными корнями», — объяснял актер.

В 2016 году Добрынина внесли в санкционный список Украины из-за посещения Крыма.

Свою позицию по спецоперации артист не озвучивал.

Чем сейчас занимается Добрынин

Николай Добрынин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Сирена и Виктория».

В 2023 году артист снялся в картинах «Эффект домино», «Юность», «Ласт квест» и «Смешная история».

В 2023 году вышли проекты «Адам и Ева», «Цирк!» и «Адмирал Кузнецов» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Медовый месяц», «1963. Время, вперед!» и «Молодежка. Студенты» с Добрыниным.

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