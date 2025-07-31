«Должно быть имбовым»: художник Сафронов о хорошем современном искусстве Художник Сафронов: современное искусство должно вызывать восторг и восхищение

Современное искусство должно вызывать такие эмоции, как восторг и радость, заявил NEWS.ru народный художник России Никас Сафронов. В качестве хорошего примера он привел серию скульптур американского художника Джеффа Кунса Balloon Dog, которые изображают разноцветных собак, якобы сделанных из воздушных шариков.

Скульптура Balloon Dog — это одно из немногих произведений современного искусства, которое может вызывать восторг и восхищение. Огромная яркая собачка радует людей. Фотография с «Большой глиной» [на Болотной набережной в Москве] — это кринж. Современное искусство должно вызывать восторг и радость. Оно же создается для молодежи. Современное искусство, как сейчас говорят, должно быть имбовым, — сказал Сафронов.

Ранее стало известно, что рабочие демонтируют знаменитый арт-объект «Большая глина № 4» швейцарского скульптора Урса Фишера на Болотной набережной в Москве. Двенадцатиметровая скульптура копирует кусочек глины, размятый в руке Фишера.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников предлагал убрать «Большую глину № 4», иначе она вскоре может подвергнуться вандализму. По его словам, скульптура раздражает большинство жителей столицы, поскольку они видят в ней «субстанцию на букву г».