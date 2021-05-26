Дочь Гордона Рамзи призналась, что дважды подвергалась сексуальному насилию

https://static.news.ru/photo/022a63a0-be33-11eb-ab04-96000091f725_660.jpg Холли Рамзи Фото: hollyramsayy/instagram.com

Дочь известного во всём мире шеф-повара Гордона Рамзи Холли призналась, что в возрасте 18 лет дважды подвергалась сексуальному насилию. Молодая девушка не смогла справиться с травмой сама, в результате чего ей пришлось провести три месяца в психиатрической больнице, передаёт The Sun.

Сейчас Холли 21 год, и только спустя эти три года она нашла в себе силы поделиться проблемой. Больше года она не говорила о произошедшем даже с родными. Девушка начала пропускать занятия, потеряла ко всему интерес и была вынуждена много бороться внутри, наедине с собой.

Психическое здоровье Холли ухудшилось до такой степени, что через год она отчислилась из университета и была помещена в частную психиатрическую больницу. Оказалось, что травма девушки уже давно переросла в диагноз.

Там мне поставили диагнозы: посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность и депрессия. С тех пор я проходила терапию до трёх раз в неделю. Теперь, когда у меня есть эти диагнозы, я пытаюсь взять под контроль свой рассказ и использовать его, чтобы сделать что-то хорошее, — призналась дочь Рамзи.

Холли поблагодарила родителей, братьев и сестёр за «величайшую безоговорочную поддержку». Подробности инцидентов, произошедших тогда с ней, девушка раскрывать не стала.

Ранее сообщалось, что Гордон Рамзи готовит новое кулинарное шоу Next Level Chef для Studio Ramsay и Fox Alternative Entertainment. За звание лучшего в кулинарном мире поборются известные повара, любители домашней готовки и звёзды медиа, интересующиеся кулинарией.