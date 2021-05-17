Гордон Рамзи соберёт лучших поваров в новом кулинарном шоу

https://static.news.ru/photo/e75c85d0-b72a-11eb-bb99-96000091f725_660.jpg Гордон Рамзи Фото: facebook.com/gordonramsaychef

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи готовит новое кулинарное шоу Next Level Chef для Studio Ramsay и Fox Alternative Entertainment, передает Deadline. За звание лучшего в кулинарном мире поборются известные повара, любители домашней готовки и звёзды медиа, интересующиеся кулинарией.

Шоу представляет из себя соревнование, состоящее из серии кулинарных препятствий. Всё будет происходить на сцене высотой более трёх этажей, на каждом из которых будет отдельная кухня. Рамзи и шеф-повара Ньеши Аррингтон (Nyesha Arrington) и Джино Д’Акампо (Gino D’Acampo) наберут себе группу, которую возьмут под своё крыло.

Мастера постараются извлечь из участников максимум пользы и помочь им выиграть главный приз — $250 тысяч. Когда шоу появится на экранах, на данный момент неизвестно.

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