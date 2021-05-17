Гордон Рамзи соберёт лучших поваров в новом кулинарном шоу

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи готовит новое кулинарное шоу Next Level Chef для Studio Ramsay и Fox Alternative Entertainment,
Шоу представляет из себя соревнование, состоящее из серии кулинарных препятствий. Всё будет происходить на сцене высотой более трёх этажей, на каждом из которых будет отдельная кухня. Рамзи и шеф-повара Ньеши Аррингтон (Nyesha Arrington) и Джино Д’Акампо (Gino D’Acampo) наберут себе группу, которую возьмут под своё крыло.
Мастера постараются извлечь из участников максимум пользы и помочь им выиграть главный приз — $250 тысяч. Когда шоу появится на экранах, на данный момент неизвестно.
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