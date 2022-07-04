Disney лишат эксклюзивных прав на Микки Мауса в 2023 году Компания Disney может лишиться эксклюзивных прав на Микки Мауса в 2023 году

Американская компания Disney может лишиться эксклюзивных прав на использование персонажа Микки Мауса в 2023 году в связи с истечением их срока действия, сообщает Daily Mail. В связи с этим мультипликационный герой станет достоянием общественности.

В издании уточняется, что впервые Микки Маус появился на экранах в 1928 году в мультфильме «Голодные бродяги». Изначально эксклюзивные права на него действовали 56 лет, однако в 1976 году основатель студии Уолт Дисней в США пролоббировал новый Закон об авторском праве, в связи с чем срок владения персонажем был увеличен до 75 лет. В 1998 году он протолкнул новые изменения в закон, в результате которых срок действия эксклюзивных прав был увеличен еще на 20 лет.

Если действие эксклюзивных прав не будет продлено до 2023 года, персонажа Микки Мауса смогут использовать другие деятели культуры без согласия Disney. Несмотря на это, потеря эксклюзивных прав компании на персонажа не равно лишению авторства. Юрист в области киноправовых отношений Дэниэл Маэда заявляет, что если персонаж будет ассоциироваться с Disney, студия сможет подать в суд на лицо, которое его использовало.

Вы можете использовать персонажа Микки Мауса в том виде, в каком он был изначально создан, чтобы создавать свои собственные истории или истории о Микки Маусе с этим персонажем. Но если вы сделаете это таким образом, что люди будут думать о Disney — что вполне вероятно, потому что они так долго инвестировали в этого персонажа — тогда теоретически Disney может сказать, что вы нарушили мои авторские права, — уверен он.

Ранее стало известно, что компания Universal Pictures закроет российский офис. В письме, которое организация ранее отправила ряду кинотеатров, отмечается, что она свернет операции в России в течение нескольких месяцев.