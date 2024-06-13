Директор Пушкинского музея поразила гостей «Кафе Пушкинъ» своим нарядом Директор Пушкинского музея Лихачева вышла в свет в футболке с матом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елизавета Лихачева

Директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Елизавета Лихачева посетила праздничное мероприятие по случаю 25-летия «Кафе Пушкинъ» в футболке с ненормативной лексикой, соответствующее фото публикует портал Spletnik.ru. Надпись, изображенная на наряде искусствоведа, была на английском языке.

Лихачева своим нарядом намекнула, что ей не требуется личная жизнь из-за занятости на работе. Мероприятие также посетили другие именитые гости из сферы культуры и шоу-бизнеса: Леонид Якубович, Лариса Гузеева, Яна Рудковская, Ида Галич, Ляйсан Утяшева и Ирина Горбачева.

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Ресторан «Кафе Пушкинъ» отметил свой юбилей 11 июня. Сооснователями заведения являются российский художник Андрей Деллос и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

В прошлом году глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ из-за высказываний Лихачевой, которая, в частности, заявила в телеэфире следующее: «Я приверженец очень простой позиции: он сдох. Все. Проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным». Искусствовед, комментируя действия сенатора, заявила, что считает их неадекватными.