Депутат Милонов допустил запрет сериала «Сваты» в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал NEWS.ru, что намерен обратиться к руководителям российских телеканалов с требованием раскрыть информацию о том, кому они перечисляют вознаграждение за показ «Сватов». Он напомнил, что производством популярного комедийного проекта с участием Федора Добронравова, Татьяны Кравченко, Олеси Железняк занималась студия «Квартал 95» Владимира Зеленского ещё до того, как тот стал президентом. Он допустил запрет сериала в России.

Я считаю, что это неэтично — чтобы российские телеканалы платили деньги такому человеку, как Зеленский. Интересно узнать финансовую подоплёку показов «Сватов» в России. Кто является бенефициаром? Я попрошу проверить это, — сказал депутат Госдумы.

Милонов хочет установить, кто получает отчисления за показы «Сватов» в России. Депутат считает, что если выгодополучателем от показа сериала действительно окажется Зеленский, телеканалы должны принять решительные меры и отказаться от «Сватов», несмотря на популярность проекта у зрителей.

Если подтвердится, что деньги идут Зеленскому, я попрошу это прекратить. Поскольку считаю, что отчисления Зеленскому — не что иное, как финансирование терроризма. Это запрещено законами РФ. Ни копейки Зеленскому давать нельзя, учитывая его отвратительное отношение к нашей стране, — заключил Милонов.

Ранее украинская актриса Анна Кошмал, исполнительница роли Жени Ковалевой, рассказала, когда закончатся съёмки «Сватов-7». Работа над новым сезоном сериала должна была завершиться летом 2020 года, однако процесс был сорван из-за пандемии коронавируса.