«Демонизма сейчас хватает везде»: как живет актриса Елена Цыплакова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Цыплакова

Народная артистка РФ Елена Цыплакова сыграла более 100 ролей в кино, хотя ей и пытались перекрыть кислород из-за Никиты Михалкова. Как живет актриса сейчас, в каких фильмах играет, что известно о ее личной жизни?

Как прославилась Елена Цыплакова

Дебютом актрисы в кино стала картина «Не болит голова у дятла», в которой она сыграла главную роль — Иры Федоровой. В 1970–1980-х годах Цыплакова активно снималась в кино и сыграла более 40 ролей. Эстрадная звезда Изабелла Фокс из популярного фильма «Мы из джаза» в исполнении Цыплаковой запала многим зрителям в душу.

В 1982 году артистка участвовала в пробах на главную роль в фильме «Чародеи». По словам режиссера фильма Константина Бромберга, «она была очаровательна, но ей не хватало демонизма». Сама Цыплакова считает, что «только демонизма ей и не хватало».

«Только еще демонизма мне и не хватало! Демонизма сейчас хватает везде, в каждом втором сериале его хоть пруд пруди», — сказала Цыплакова в интервью ТН.Звезды.

В фильмографии артистки такие известные работы, как «Школьный вальс», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Адам женится на Еве», «Какие наши годы!», «Гостья из будущего», «Счастливая, Женька!», «Гардемарины, вперед!», «Сукины дети» и другие.

Как Цыплаковой устроили бойкот из-за Михалкова

В 2004 году артистку выдвинули одним из кандидатов на пост председателя Союза кинематографистов. По словам Цыплаковой, это была «курьезная история».

«На пост председателя выдвигались тогда очень серьезные люди, признанные мэтры отечественного кинематографа: Станислав Говорухин, Эльдар Рязанов и другие. И все они потом вдруг разом поснимали свои кандидатуры, остался один Никита Михалков. Мне позвонили из Союза и сказали: „Лена, как-то некрасиво, что он один будет на выборах. Давай выдвинем и тебя, чтобы хоть какой-то альтернативный кандидат был“. Я прекрасно понимала, что меня не выберут, и когда вышла на сцену, сказала: „У меня нет никакой программы. Я год замещала Игоря Масленникова, он меня сам об этом просил, и у меня был единственный принцип в работе: говоришь ли что или делаешь — делай, как перед Господом“. И ушла со сцены. Говорят, что дождались, когда уедут делегаты Питера и Екатеринбурга, и только потом начали голосовать, и все равно около 30% голосов было за меня», — рассказала в недавнем интервью Цыплакова.

После этого, по словам артистки, трений с Михалковым у нее не было. Вместе с этим ей устроили своеобразный бойкот, перестав приглашать на фестивали, где участвовал режиссер. Цыплакова уверена, что на такие шаги решался не сам Михалков, а «люди, которые рядом».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Цыплакова

Чем сейчас занимается Цыплакова

С декабря 2018 года актриса занимает пост главного режиссера Московского областного театра драмы и комедии города Ногинска. Кроме того, артистка продолжает играть в кино.

Например, с 2019 года на экранах выходит сериал «Сельский детектив», в котором Цыплакова играет соседку главного героя Нину Васильевну. В 2024 году состоялась телепремьера сериала «Свет в окне», в котором артистка сыграла главную роль.

«Моя роль — это бабушка с характером, и мне она очень нравится. Она активная и со своим отношением к каждому человеку, с быстрым откликом на любое событие в жизни семьи», — отметила Цыплакова.

Что известно о личной жизни Елены Цыплаковой

Первым супругом актрисы был коллега из Малого театра по имени Сергей, выпускник Щепкинского училища. Пара зарегистрировала брак в Риге, где в тот момент Малый театр находился на гастролях. Свидетелями церемонии бракосочетания стали актеры Борис Галкин и Ирина Печерникова. Брак продлился менее года.

В начале 1980-х у Цыплаковой был продолжительный роман с партнером по Малому театру народным артистом РСФСР Виталием Соломиным. Однако отношения не сложились, и в в 1984 году Цыплакова вышла замуж за врача-стоматолога Сергея Максимовича Липеца. Вместе супруги прожили 13 лет.

В 2005 году актриса вышла замуж в третий раз. Супругом знаменитости стал Павел Щербаков.

После перенесенной в молодости операции актриса не могла иметь детей, о чем откровенно рассказала в программе «Судьба человека».

«Знаете, меня в свое время утешила одна фраза из Библии: „У неимеющих детей детей больше“. У меня много крестников. Поразительная история была связана с фильмом „Школьный вальс“. Этот фильм укрепил внутренне многих женщин. Они не сделали аборт. <...> Один молодой человек прислал мне букет из воска и написал, что после «Школьного вальса» его мама не сделала аборт, и вот он живет», — откровенничал артистка.

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