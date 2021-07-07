Цискаридзе расказал, как Большой театр обидел Образцову

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Голливудскую актрису Шэрон Стоун заметили на свидании с молодым рэпером RMR. Судя по всему, 63-летнюю знаменитость не смущает, что хип-хоп-артисту всего 25 лет, передаёт Page Six.

Звезду «Основного инстинкта» уже не первый раз замечают в компании рэпера в различных местах Лос-Анджелеса. На минувшей неделе они даже вместе появлялись в публичных местах, где веселились, танцевали и наслаждались...