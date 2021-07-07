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Цискаридзе расказал, как Большой театр обидел Образцову

14:15, 07 июля 2021
Елена Образцова Елена Образцова Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
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Народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал о причинах обиды всемирно известной оперной певицы Елены Образцовой на Большой театр (БТ). На своей странице в Instagram он заявил, что даже праздновать юбилей в легендарных стенах приме, которой сегодня, 7 июля, исполнилось бы 82 года, пришлось за свой счёт.

Несправедливость в БТ. Я многое знал об этом <...>. Долгих 50 лет в БТ. Триумф во всём мире! А в родном театре ― ни одной премьеры! Никогда! Юбилей за свой счёт! Великая Образцова платила за всё! За сцену, за оркестр, за хор, даже за банкетный зал!рассказал Цискаридзе.

Артист вспомнил, как Образцова обычно праздновала свой день рождения.

В этот день, 7 июля, близкие люди собирались на даче и праздновали день рождения любимой Лены! Но судьба имеет странный расчёт, тех, кого обожают миллионы, забирает к себе Всевышний... Вот уже шестой год мы можем только вспоминать обожаемую Леночку, — написал Николай Цискаридзе.

Накануне сообщалось, какими были последние слова Елены Образцовой, сказанные ею всего за месяц до смерти.

Ранее Цискаридзе назвал главную тайну Большого театра и рассказал о домогательствах в Большом театре.

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