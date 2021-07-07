Цискаридзе расказал, как Большой театр обидел Образцову
Ольга Сабурова
Ольга Сабурова
14:15, 07 июля 2021
Елена ОбразцоваФото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
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Народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал о причинах обиды всемирно известной оперной певицы Елены Образцовой на Большой театр (БТ). На своей странице в Instagram он заявил, что даже праздновать юбилей в легендарных стенах приме, которой сегодня, 7 июля, исполнилось бы 82 года, пришлось за свой счёт.
Несправедливость в БТ. Я многое знал об этом <...>. Долгих 50 лет в БТ. Триумф во всём мире! А в родном театре ― ни одной премьеры! Никогда! Юбилей за свой счёт! Великая Образцова платила за всё! За сцену, за оркестр, за хор, даже за банкетный зал! — рассказал Цискаридзе.
Артист вспомнил, как Образцова обычно праздновала свой день рождения.
В этот день, 7 июля, близкие люди собирались на даче и праздновали день рождения любимой Лены! Но судьба имеет странный расчёт, тех, кого обожают миллионы, забирает к себе Всевышний... Вот уже шестой год мы можем только вспоминать обожаемую Леночку, — написал Николай Цискаридзе.
Накануне сообщалось, какими были последние слова Елены Образцовой, сказанные ею всего за месяц до смерти.
Ранее Цискаридзе назвал главную тайну Большого театра и рассказал о домогательствах в Большом театре.