Цискаридзе раскрыл последние слова Елены Образцовой

7 июля оперной певице Елене Образцовой исполнилось бы 82 года. Она скончалась шесть лет назад. Последние слова Образцовой перед смертью раскрыл друживший с ней артист балета Николай Цискаридзе в своём Instagram.

Последние слова, которые я слышал от Лены: «Колька, как я хочу жить!» В тот момент я был уверен, что всё отлично, болезнь побеждена. Но всего через месяц её крест появился на Новодевичьем кладбище... — написал Цискаридзе.

Артист признался, что до сих пор остаётся поклонником певицы: перечитывает её книгу, снова и снова смотрит записи выступлений на YouTube.

Очень часто, когда мне тоскливо, я сижу и слушаю величайшую певицу, мировую примадонну и такую родную и дорогую Лену. Недавно буквально за день я прочёл книгу Алексея Парина «Елена Образцова. Любовь и музыка неразделимы. Беседы с Алексеем Париным». <...> Эта книга интересна прежде всего театральными и профессиональными секретами. Личными записями из её дневников! Закончив чтение, я всю ночь смотрел по YouTube концерты и спектакли с величайшей примадонной! Божественно! Сколько ни прошло бы лет! — признался Николай.

Ранее сообщалось, что Николай Цискаридзе провёл отпуск в Грузии в компании своей подруги — журналистки Алёны Долецкой. Фото совместного отдыха с артистом балета Долецкая опубликовала в Instagram.