Цискаридзе заявил о домогательствах в Большом театре

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Народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал, что в стенах Большого театра сексуальным домогательствам подвергаются как женщины, так и мужчины.

Артист вспомнил один из самых известных скандалов, после которого со сцены ушла его ученица, балерина Анжелина Воронцова. В 2013 году она заявила о преследованиях со стороны Сергея Филина, в то время занимавшего должность руководителя театра. Тогда Цискаридзе оказался среди немногих, кто открыто заступился за девушку, несмотря на то что Филин был его близким другом и кумиром. Танцор был поражён, когда тот попросил его «наставить» балерину на «правильный путь».

Он сказал мне в лицо: «Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определённые вещи, если хочет, чтобы у неё всё сложилось». Я сказал ему: «С сегодняшнего дня мне даже говорить с тобой противно». Встал и ушёл, — поделился Цискаридзе в эфире YouTube-шоу Василия Конова.

По его словам, отвергнутый Филин издевался над Воронцовой, при этом к травле подключились критики и коллектив театра.

Рядом с ней по способностям, внешности вообще никто не может встать. Но такое количество серости ненавидело эту девочку за то, что она красавица и талант! Увы, там есть место харассменту, — отметил он.

Танцор добавил, что от сексуальных домогательств в Большом театре страдают и женщины, и мужчины. Однако публично говорить о приставаниях в России не принято, поэтому многие боятся сказать правду.

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