Николай Цискаридзе назвал главную тайну Большого театра

https://static.news.ru/photo/664cfc5c-9cb5-11eb-ae11-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о жизни Большого театра, своей карьере в нём в качестве танцора и руководителя, педагогах и завистниках. Он поделился с телеведущим Борисом Корчевниковым и главными тайнами Большого.

В ходе передачи «Судьба человека» Цискаридзе рассказал, что он сразу получил главные роли, как только попал в театр. И его счастье было в том, что все вокруг него были суперпрофессионалами, что сформировало из него артиста.

Я бы никогда не стал такой личностью, если бы вся эта команда людей не работала бы со мной, — отметил артист.

Он рассказал, что в 1993 году, когда он танцевал Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта» и был новым человеком среди «народных и заслуженных», зал принимал его так, будто он очень известный артист.

Но когда закончился спектакль, труппа сделала вид, будто меня не существует. Никто даже не сказал: «Ну ничего». Но это хорошо! Это значит, что всё прошло с триумфом. Сейчас я знаю: когда тебя поздравляют, лучше сразу бежать в репетиционный зал и думать, что же было не так, — раскрыл секрет Цискаридзе.

Фанаты артиста оставили сотни восторженных комментариев, отметив, что Николай «умнейший и талантливейший, отдал этому театру много лет и сил, был и остаётся лучшим танцовщиком».

Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал, что в стенах Большого театра сексуальным домогательствам подвергаются как женщины, так и мужчины, писал NEWS.ru.