Цирк дю Солей ответил на обвинения в финансировании акций зоозащитников

Пресс-служба Цирка дю Солей отреагировала на слова директора Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина о возможной связи с акциями зоозащитников в России, протестующих против использования животных на манеже. Свою причастность к финансированию подобных выступлений канадская компания отрицает в официальном письме, которое есть в распоряжении NEWS.ru.

Цирк дю Солей категорически опровергает какую-либо свою причастность к организации акций зоозащитников, в какой бы точке мира эти мероприятия ни происходили, — говорится в письме.

В пресс-службе Цирка дю Солей отметили, что осведомлены «об общественной дискуссии и противоречивом отношении к присутствию животных в цирках», но не считают себя вправе оценивать деятельность таких компаний и трупп. Канадская компания призвала цирковое сообщество «найти способ снять эти противоречия».

Цирковое сообщество должно продолжить работать с этой ответственной и болезненной темой, быть проактивным в решении возникающих проблем. Только подход, формируемый внутри самого сообщества, позволит изменить представление с негативного на позитивное, — подчеркнули в компании.

Представители Цирка дю Солей признали, что «животные всегда были неотъемлемой частью истории циркового искусства» и «даже сегодня многие цирковые компании и организации поддерживают эту традицию». В компании рассказали, почему канадский цирк решил отказаться от использования животных в своих шоу.

Репетиция Цирка дю Солей Евгения Смолянская/NEWS.ru

С момента создания цирка в 1984 году и первых постановок было принято решение (продиктованное творческими и управленческими причинами) сконцентрироваться на возможностях человеческого тела и уйти от использования животных в своих шоу. <...> Участие животных за все эти годы было практически сведено к нулю. Это решение продиктовано стремлением Цирка дю Солей отличаться от других, — пояснила пресс-служба.

Ранее директор Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин заявил NEWS.ru, что сомневается в искренности ряда зоозащитников, протестующих против выступлений животных на арене. Он сослался на беседы со студентами, которые приходили к зданию на Цветном с соответствующими плакатами в руках и признавались, что согласились участвовать в акции за 500 рублей.

Никулин предположил, что Цирк дю Солей заинтересован в подрыве репутации отечественного цирка, и не исключил, что канадский цирк может иметь отношение к протестам зоозащитников в России, так как «они за цирк без животных, им конкуренции не нужно».