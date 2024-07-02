«Человек живет на планете, а не в государстве»: как сложилась жизнь Цоя

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Виктор Цой

В словах песен Виктора Цоя несколько поколений находят ответы на самые разные жизненные вопросы. Что рокер говорил о власти, как сложилась его жизнь?

Как прославился Виктор Цой

Будущий рокер родился в Ленинграде 21 июня 1962 года. С детства ему нравилось заниматься рисованием и музыкой. Сначала Цоя отдали в художественную школу, но после жалоб учителей на то, что мальчик рисует по настроению, от этой идеи отказались.

Будучи пятиклассником, будущий музыкант впервые получил в подарок гитару. Ребенок настолько хотел овладеть инструментом, что сам научился играть по чьей-то тетради-самоучителю. В старших классах Цой примкнул к музыкальной группе «Палата № 6», где играл на басу.

В 1981 году он с друзьями создал группу «Гарин и гиперболоиды». Парни регулярно мотались на выступления в Москву. Во время одной из таких поездок состоялась встреча Цоя и популярного участника Ленинградского рок-клуба Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Цой показал ему песню «Мои друзья», после чего мэтр решил помочь начинающему дарованию.

Гребенщиков буквально взял опеку над коллективом, который к тому моменту уже назывался «Кино». В создании первой пластинки «45» (такова общая длительность всех композиций сборника) принимали участие несколько музыкантов «Аквариума». Альбом хорошо приняла публика, и команда продолжила писать песни.

Тогда в СССР существовал закон «О тунеядстве», согласно которому нужно было трудоустроиться хоть где-нибудь. По этой причине музыканты старались найти себе несложную работу, отнимающую минимум времени. Поначалу Цой устроился в баню, где около часа в день по вечерам мыл помещения. Позднее график перестал ему подходить — и артист перешел в котельную, где работали ленинградские музыканты. Кочегарка Цоя стала репетиционной базой, на которой писали новые песни.

В 1983 году во время записи альбома коллектив прервал свою деятельность на несколько месяцев. Цой инсценировал попытку самоубийства, чтобы не идти в армию. Его отправили в лечебницу на психиатрическое освидетельствование. Альбом «Транквилизатор» был вдохновлен впечатлениями артиста, полученными во время нахождения в учреждении.

Фото: Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС Виктор Цой

В 1984 году вышел альбом «Начальник Камчатки». Сборник снова выстрелил, и в том же году группа заняла первое место на Ленинградском рок-фестивале. Спустя год на том же мероприятии они снова взяли первенство.

В 1985–1986 годах команда выпустила два альбома: «Это не любовь» и «Ночь». В последний вошли такие хиты, как «Видели ночь» и «Мама Анархия». Поклонники окрестили творчество группы «музыкой подворотен». Цой не любил объяснять суть своих песен и считал, что каждый должен увидеть в них что-то свое.

Слава музыкантов распространилась за пределы Союза. Американка Джоана Стингрей привезла в Ленинград компактную записывающую аппаратуру, на которой был создан новый альбом «Кино» — «Группа крови». В 88-м пластинка вышла в свет, а коллектив поехал с гастролями по европейской части СССР, а также посетил страны ближнего зарубежья — Данию, Францию и Италию.

Альбом «Звезда по имени Солнце» — первый, созданный на студийной аппаратуре, — вышел уже в 1989 году. Трек «Пачка сигарет» стала хитом, который до сих пор поют люди нескольких поколений. В июне 1990-го группа выступила с большим концертом в «Лужниках», ставшим последним в биографии Цоя.

После триумфа музыкант вместе с Юрием Каспаряном уехали на дачу в Латвии, чтобы работать над новым альбомом. Несчастный случай помешал планам артистов. 15 августа 1990 года на автотрассе в Прибалтике автомобиль, которым управлял Цой, влетел в пассажирский автобус. Согласно общеизвестной версии, находясь за рулем, он задремал от усталости. По другой версии, Цой отвлекся, меняя кассету в магнитофоне. Позже написанные на даче в Латвии наработки вышли под неформальным названием «Черный альбом».

Могила музыканта находится в Петербурге на Богословском кладбище. Весной власти сообщали, что ликвидируют место, где фанаты Цоя несанкционированно разжигали костры.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Виктор Цой

Что Цой говорил о власти

Однажды Цоя спросили, не хотелось ли ему эмигрировать. Рокер ответил отрицательно.

«Нет, никогда. Я считаю, что надо здесь жить. Конечно, гораздо труднее, но, побывав несколько раз за границей, я понял, что мне там будет скучнее. Говорю это не из каких-то там патриотических соображений, просто отношусь к этому вопросу несколько иначе. Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве», — сказал музыкант.

Портал «Добро Медиа» пишет, что текстах Цоя «услышали призыв к борьбе за свободу, отчаянный поиск правды, мольбу о помощи и жажду любви». При этом писатель Захар Прилепин отмечал, что Цой не призывал к перестройке.

«Буквально на днях мне попалось на глаза интервью Цоя 1988 года, в котором он иронически, в своей манере, говорил, что, мол, все бросились петь песни протеста, а он пишет не про это и писать не собирается, и даже „Песня перемен“ вовсе никакой не призыв к перестройке. Цой настаивает: это о другом песня, не тащите ее на ваши баррикады», — отмечал Прилепин в интервью RG.RU.

Писатель полагает, что и сегодня бы Цой «держал очень серьезную дистанцию от всего происходящего». Он предположил, что рокер «промолчал бы по поводу Майдана в Киеве и Минске и в Донбасс вряд ли бы поехал», но «в Крыму вместе с Кинчевым выступил бы и собрал бы на стадионе 50 тысяч человек».

Как сложилась личная жизнь Виктора Цоя

Музыкант был дважды женат. Первой супругой была Марианна Родованская, в браке с которой родился сын Александр — единственный наследник музыканта. Девушка оставила карьеру и работала с группой «Кино» в качестве ассистента.

Второй любовью рокера стала помощница режиссера Наталья Разлогова, которую он повстречал на съемках фильма «Асса». С ней он состоял в отношениях до самой смерти, официального развода так и не произошло.

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