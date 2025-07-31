Бывший Виктории Бони и Алены Водонаевой нашел им новую работу Шоумен Меньщиков объявил, что Водонаева и Боня выступят у него на подтанцовке

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков сообщил в интервью NEWS.ru, что его бывшие коллеги по проекту Ольга Бузова, Алена Водонаева и Виктория Боня, а также ведущая новых сезонов проекта Ольга Орлова будут выступать вместе с ним на его концертах. С Бузовой и Орловой планируется выступление на троих, отметил Меньщиков, а Боня и Водонаева займут место в подтанцовке.

Орлова с Бузовой уже подбирают репертуар, чтобы исполнить со мной трио. А Аленка со своими новыми зубами за 6 млн с Боней шьют себе костюмы на подтанцовку, — рассказал шоумен.

Ранее Меньщиков выразил мнение, что причиной одиночества его коллеги по шоу Ольги Бузовой является ее собственный характер женщины-праздника. Но мужчинам, считает шоумен, хочется видеть рядом с собой более домашних спутниц.

Также он поделился, что фактически свел вместе телеведущую Ксению Бородину с ее третьим мужем — блогером Николаем Сердюковым. По словам Меньщикова, пара познакомилась на его музыкальном концерте.