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31 июля 2025 в 18:24

Бывший Виктории Бони и Алены Водонаевой нашел им новую работу

Шоумен Меньщиков объявил, что Водонаева и Боня выступят у него на подтанцовке

Степан Меньщиков Степан Меньщиков Фото: Persona Stars/legion-media.com

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков сообщил в интервью NEWS.ru, что его бывшие коллеги по проекту Ольга Бузова, Алена Водонаева и Виктория Боня, а также ведущая новых сезонов проекта Ольга Орлова будут выступать вместе с ним на его концертах. С Бузовой и Орловой планируется выступление на троих, отметил Меньщиков, а Боня и Водонаева займут место в подтанцовке.

Орлова с Бузовой уже подбирают репертуар, чтобы исполнить со мной трио. А Аленка со своими новыми зубами за 6 млн с Боней шьют себе костюмы на подтанцовку, — рассказал шоумен.

Ранее Меньщиков выразил мнение, что причиной одиночества его коллеги по шоу Ольги Бузовой является ее собственный характер женщины-праздника. Но мужчинам, считает шоумен, хочется видеть рядом с собой более домашних спутниц.

Также он поделился, что фактически свел вместе телеведущую Ксению Бородину с ее третьим мужем — блогером Николаем Сердюковым. По словам Меньщикова, пара познакомилась на его музыкальном концерте.

Дом 2
Виктория Боня
Алена Водонаева
Ольга Орлова
Ольга Бузова
Виктория Катаева
В. Катаева
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