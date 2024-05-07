«Был очень жестоким и любил сбить с толку»: как живет Андрей Кончаловский

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Андрей Кончаловский

Звезда фильмов «Оппенгеймер» и «Дьявол носит Prada» Эмили Блант пожаловалась на работу с российским режиссером народным артистом РСФСР Андреем Кончаловским. Чем кинематографист обидел актрису, где он сейчас, чем занимается?

За что Блант обиделась на Кончаловского

Актриса заявила, что российский режиссер запомнился ей мерзким и ужасным. По ее словам, которые приводит The Sun, на съемках у Кончаловского присутствует атмосфера женоненавистничества, из-за которой «чувствуешь себя ничтожеством».

«Он был очень жесток на прослушивании и любил меня сбить с толку. Атмосфера была очень женоненавистнической. Я помню, что была раздавлена, когда все закончилось. Я хорошо запомнила тот опыт. Это было ужасно, чувствуешь себя ничтожеством в такой момент. <...> Я должна просто сказать, что он был мерзким, действительно ужасным», — заявила Блант.

Такие эмоции у Блант вызвала встреча с Кончаловским во время работы над фильмом «Лев зимой». Тогда актрисе было 19 лет, она пробовалась на роль возлюбленной короля Генриха II.

По словам актрисы, она всегда готова к сложностям в работе, однако Кончаловский перешел все границы. При этом Блант не смогла самостоятельно вспомнить имя российского режиссера.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заступился за Кончаловского. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что Блант рассчитывала получить роль в фильме российского кинематографиста, поэтому в ее резких высказываниях в его адрес чувствуется обида.

«В таких случаях в основном людьми движет обида, когда артист считает себя заслуженным, чтобы претендовать на эту роль и его утвердили. И тут вдруг режиссер считает по-другому и выбирает другого персонажа. Конечно, артист в расстроенных чувствах может наговорить подобные вещи, на самом деле так не считая. Люди в расстройствах часто говорят что-то не относящееся к делу», — отметил Рудченко.

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press Эмили Блант

Где сейчас Андрей Кончаловский

Сейчас 85-летний режиссер работает над картиной «Хроники русской революции». Многосерийный фильм расскажет о событиях вокруг Октябрьского переворота 1917 года.

«Работа уже началась. Она длительна. Надо найти актеров, я сейчас народный кастинг делаю, чтобы найти правильные лица, правильные характеры. Поэтому работа идет», — говорил кинематографист в 2022 году.

Последняя работа Кончаловского, документальная лента «Человек неунывающий», вышла в 2021 году. Эта картина, состоящая из семи новелл, рассказывала о людях, которые, несмотря на все жизненные трудности, находят силы оставаться оптимистами и сохранять внутреннюю опору.

Кончаловский поддерживает спецоперацию и действия российских властей. В конце прошлого года режиссер заявил, что Украина никогда не сможет жить без РФ. По его мнению, СВО закончится тем, что предопределено историей.

«Украина всегда была и будет с Россией. Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я больше скажу: Россия без Украины выдержит, а Украина без России не выживет. Мы — один народ», — заявил Кончаловский «Царьграду».

27 апреля на телеканале «Россия Культура» вышла программа «Жизнь не имеет композиции» с участием Кончаловского. Кинематографист рассказал о своем отношении к капитализму, фильму «Курочка Ряба» и карьере в Голливуде.

Супруга Кончаловского телеведущая и актриса Юлия Высоцкая делится в социальных сетях фотографиями из Санкт-Петербурга. Правда, в середине апреля знаменитости, судя по публикациям Высоцкой, были в Италии.

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