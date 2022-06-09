Большая выставка портретов Шаляпина, Репина, Кустодиева открылась в Москве

Посетители на выставке «Точки зрения»

9 июня в московском Музее русского импрессионизма открылась большая выставка «Точки зрения». Посетить уникальную экспозицию можно будет до 2 октября.

Идея выставки «Точки зрения» — рассказать о развитии жанра портрета и способах представления человека на рубеже XIX–XX веков через сопоставление автопортретов и портретов разных художников. В экспозицию вошли работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Владимира Татлина, Зинаиды Серебряковой, Наталии Гончаровой и других художников.

Посетители выставки могут увидеть, как изображали себя сами мастера и какими их видели современники — живописцы, графики, скульпторы. Один из самых ярких примеров разницы взглядов — изображение Бориса Кустодиева. Сам художник, страдавший от болезни позвоночника, показал себя на автопортрете полуобнажённым, с большим животом и в инвалидном кресле. На контрасте рядом с этой работой в Музее русского импрессионизма — тот же Кустодиев глазами его ученика Григория Верейского, но уже элегантный, в домашней одежде, вместо кресла — мягкие подушки.

Посетители выставки «Точки зрения» увидят произведения из Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, ряда федеральных и региональных российских музеев, а также из частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. В экспозицию также войдут архивные фотографии, которые помогут сопоставить реальный облик художника и его интерпретации.

На третьем этаже музея в рамках той же выставки представлен спецпроект «Точки зрения: Фёдор Шаляпин», где знаменитого певца можно увидеть глазами самого артиста и его современников.

Фото выставки «Точки зрения» в Музее русского импрессионизма — в галерее NEWS.ru.