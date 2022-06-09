9 июня в московском Музее русского импрессионизма открылась большая выставка «Точки зрения». Посетить уникальную экспозицию можно будет до 2 октября.
Идея выставки «Точки зрения» — рассказать о развитии жанра портрета и способах представления человека на рубеже XIX–XX веков через сопоставление автопортретов и портретов разных художников. В экспозицию вошли работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Владимира Татлина, Зинаиды Серебряковой, Наталии Гончаровой и других художников.
Посетители выставки могут увидеть, как изображали себя сами мастера и какими их видели современники — живописцы, графики, скульпторы. Один из самых ярких примеров разницы взглядов — изображение Бориса Кустодиева. Сам художник, страдавший от болезни позвоночника, показал себя на автопортрете полуобнажённым, с большим животом и в инвалидном кресле. На контрасте рядом с этой работой в Музее русского импрессионизма — тот же Кустодиев глазами его ученика Григория Верейского, но уже элегантный, в домашней одежде, вместо кресла — мягкие подушки.
Посетители выставки «Точки зрения» увидят произведения из Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, ряда федеральных и региональных российских музеев, а также из частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. В экспозицию также войдут архивные фотографии, которые помогут сопоставить реальный облик художника и его интерпретации.
На третьем этаже музея в рамках той же выставки представлен спецпроект «Точки зрения: Фёдор Шаляпин», где знаменитого певца можно увидеть глазами самого артиста и его современников.
Фото выставки «Точки зрения» в Музее русского импрессионизма — в галерее NEWS.ru.
Посетительница возле картин «Портрет Дмитрия Кардовского (Ольга Делла-Вос-Кардовская. 1913 год) и Автопортрет» (Ольга Делла-Вос-Кардовская. 1917 год)
Посетительница фотографирует картины «Автопортрет с завязанным ухом (Роберт Фальк. 1921 год) и Портрет Роберта Фалька» (Елизавета Потехина. 1910 год)
Посетительница фотографирует картины «Автопортрет (Дмитрий Стеллецкий. 1920-1930 года) и Портрет Дмитрия Стеллецкого» (Борис Кустодиев. 1901 год)
Посетительница возле картин «Портрет Ильи Репина (Исаак Бродский. 1912 год) и Автопортрет» (Илья Репин. 1894 год)
Посетительница возле картины «Портрет Федора Шаляпина в роли Бориса Годунова» (Николай Харитонов. 1916 год)