9 июня в московском Музее русского импрессионизма открылась большая выставка «Точки зрения». Посетить уникальную экспозицию можно будет до 2 октября.

Идея выставки «Точки зрения» — рассказать о развитии жанра портрета и способах представления человека на рубеже XIX–XX веков через сопоставление автопортретов и портретов разных художников. В экспозицию вошли работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Владимира Татлина, Зинаиды Серебряковой, Наталии Гончаровой и других художников.

Посетители выставки могут увидеть, как изображали себя сами мастера и какими их видели современники — живописцы, графики, скульпторы. Один из самых ярких примеров разницы взглядов — изображение Бориса Кустодиева. Сам художник, страдавший от болезни позвоночника, показал себя на автопортрете полуобнажённым, с большим животом и в инвалидном кресле. На контрасте рядом с этой работой в Музее русского импрессионизма — тот же Кустодиев глазами его ученика Григория Верейского, но уже элегантный, в домашней одежде, вместо кресла — мягкие подушки.

Посетители выставки «Точки зрения» увидят произведения из Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, ряда федеральных и региональных российских музеев, а также из частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. В экспозицию также войдут архивные фотографии, которые помогут сопоставить реальный облик художника и его интерпретации.

На третьем этаже музея в рамках той же выставки представлен спецпроект «Точки зрения: Фёдор Шаляпин», где знаменитого певца можно увидеть глазами самого артиста и его современников.

Фото выставки «Точки зрения» в Музее русского импрессионизма — в галерее NEWS.ru.

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетитель фотографирует картину «Портрет Леонида Пастернака» (Осип Браз. 1903 год)

Посетитель фотографирует картину «Портрет Леонида Пастернака» (Осип Браз. 1903 год)

Посетительницы возле картины «Портрет Георгия Якулова» (Николай Денисов. 1927 год)

Посетительницы возле картины «Портрет Георгия Якулова» (Николай Денисов. 1927 год)

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетители на выставке «Точки зрения»

Заведующая музеем Большого театра Лидия Харина

Заведующая музеем Большого театра Лидия Харина

Наталья Свиридова

Наталья Свиридова

Посетитель фотографирует картину «Автопортрет» (Георгий Якулов. середина 1910-х)

Посетитель фотографирует картину «Автопортрет» (Георгий Якулов. середина 1910-х)

Посетительница возле картин «Портрет Дмитрия Кардовского (Ольга Делла-Вос-Кардовская. 1913 год) и Автопортрет» (Ольга Делла-Вос-Кардовская. 1917 год)

Посетительница возле картин «Портрет Дмитрия Кардовского (Ольга Делла-Вос-Кардовская. 1913 год) и Автопортрет» (Ольга Делла-Вос-Кардовская. 1917 год)

Посетительница фотографируется на фоне картины «Автопортрет в тельняшке» (Миней Кукс. 1928 год)

Посетительница фотографируется на фоне картины «Автопортрет в тельняшке» (Миней Кукс. 1928 год)

Посетительница фотографирует картины «Автопортрет с завязанным ухом (Роберт Фальк. 1921 год) и Портрет Роберта Фалька» (Елизавета Потехина. 1910 год)

Посетительница фотографирует картины «Автопортрет с завязанным ухом (Роберт Фальк. 1921 год) и Портрет Роберта Фалька» (Елизавета Потехина. 1910 год)

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетительница фотографирует картину «Автопортрет с мужем» (Мария Фаворская (Дервиз). 1913 год)

Посетительница фотографирует картину «Автопортрет с мужем» (Мария Фаворская (Дервиз). 1913 год)

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетители на выставке «Точки зрения»

Посетительница фотографирует картину «Двойной автопортрет» (Виктор Барт. 1911год)

Посетительница фотографирует картину «Двойной автопортрет» (Виктор Барт. 1911год)

Посетительница фотографирует картины «Автопортрет (Дмитрий Стеллецкий. 1920-1930 года) и Портрет Дмитрия Стеллецкого» (Борис Кустодиев. 1901 год)

Посетительница фотографирует картины «Автопортрет (Дмитрий Стеллецкий. 1920-1930 года) и Портрет Дмитрия Стеллецкого» (Борис Кустодиев. 1901 год)

Посетительница возле картин «Портрет Ильи Репина (Исаак Бродский. 1912 год) и Автопортрет» (Илья Репин. 1894 год)

Посетительница возле картин «Портрет Ильи Репина (Исаак Бродский. 1912 год) и Автопортрет» (Илья Репин. 1894 год)

Посетительницы возле картины «Портрет Федора Шаляпина в роли Демона» (Александр Головин. 1906 год)

Посетительницы возле картины «Портрет Федора Шаляпина в роли Демона» (Александр Головин. 1906 год)

Посетительница возле картины «Портрет Федора Шаляпина» (Борис Кустодиев. 1921 год)

Посетительница возле картины «Портрет Федора Шаляпина» (Борис Кустодиев. 1921 год)

Посетительницы возле афиши к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова. 1909 год

Посетительницы возле афиши к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова. 1909 год

Посетительница возле картины «Портрет Федора Шаляпина в роли Бориса Годунова» (Николай Харитонов. 1916 год)

Посетительница возле картины «Портрет Федора Шаляпина в роли Бориса Годунова» (Николай Харитонов. 1916 год)

Посетительницы возле картины «Портрет Федора Шаляпина» (Константин Коровин. 1921 год)

Посетительницы возле картины «Портрет Федора Шаляпина» (Константин Коровин. 1921 год)

Посетительница на выставке «Точки зрения»

Посетительница на выставке «Точки зрения»