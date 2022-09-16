«Бегут в разные стороны»: Запашный предсказал Украине дефицит мозгов Дрессировщик Запашный предрек Украине «дефицит мозгов» из-за бегства здравомыслящих людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внесение властями Украины российских артистов в черные списки может спровоцировать «дефицит мозгов» в стране, считает российский дрессировщик Эдгар Запашный. Он рассказал «Народным новостям», что уже сам на протяжении восьми находится в реестре сайта «Миротворец». По его мнению, это приведет к тому, что из Украины сбегут все здравомыслящие люди.

Причиной такого резкого высказывания стало внесение в черные списки жены актера Александра Мохова, с которым лично знаком дрессировщик. Он выразил соболезнования тому, что их семья подверглась нечеловеческому давлению со стороны Украины, добавив, что действия украинских властей противоречат демократическим ценностям.

Никакой демократии как понятия не существует, это вранье и лицемерие. На фоне этих черных списков у Украины создается дефицит мозгов. Здравомыслящие люди активно покидают страну. Они бегут оттуда в разные стороны — это и есть сверхзадача тех людей, кто развязал конфликт. Это нужно, чтобы на Украине остались только люди низкой культуры, которыми легко управлять, — сделал вывод Запашный.

Солист рок-группы «АукцЫон» Сергей Рогожин ранее сообщил в своем Telegram-канале, что попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Певец пошутил, что воспринимает это решение властей Украины как повышение и награду.