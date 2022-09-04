Солист группы «АукцЫон» попал в базу данных «Миротворца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солист рок-группы «АукцЫон» Сергей Рогожин сообщил в своем Telegram-канале, что попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Певец пошутил, что воспринимает это решение властей Украины как повышение и награду.

Радостная весть пришла сегодня из страны 404. Их сайт «Миротворец» посвятил мне целую страничку. До этого я был только в списке штаба Навального, и вот меня «повысили» до «Миротворца». Рассматриваю как награду и служу России! — написал Рогожин.

На сайте «Миротворец» говорится о том, что музыкант оказывал информационную поддержку действиям России на Украине.

Ранее одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса добавили в базу данных «Миротворца». Музыкант осуждал киевские власти на фоне событий на Украине и критиковал руководство США за вмешательство в дела другого государства. В базе данных указано, что Уотерс обвиняется в антиукраинской пропаганде, покушении на территориальную целостность страны и «участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

В июле Россия призвала Антониу Гутерриша оказать воздействие на власти Украины ради закрытия проекта «Миротворец». В письме, направленном в адрес генерального секретаря ООН, указано, что в базу данных «Миротворца», помимо взрослых, внесены 327 несовершеннолетних.