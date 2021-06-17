Басилашвили рассказал, как избежать «халтуры» в кино

https://static.news.ru/photo/f7918988-cf5c-11eb-84b7-96000091f725_660.jpg Олег Басилашвили Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Каждая роль в кино требует полной отдачи и проникновения в тот образ, который надо сыграть, рассказал в беседе с NEWS.ru советский и российский актёр Олег Басилашвили. По его словам, эта задача очень трудная. В ином случае «халтуры» на экране не избежать, «хотя вроде всё пристойно, всё правильно, но неинтересно».

Он также вспомнил подготовку к роли Воланда — одного из главных персонажей романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Это глубокая и очень серьёзная роль. И то, что написано у Михаила Афанасьевича Булгакова, совершенно невозможно в одном фильме воплотить. Необходимо было понять, о чём эта роль, какова функция этого Воланда, кто он такой, зачем он сюда прибыл, почему он так себя ведёт. Это всё необходимо было понимать. Это скорее работа нравственная, но никак не физическая, — отметил артист.

Басилашвили привёл в пример картину Георгия Данелии «Осенний марафон», где сыграл переводчика Андрея Бузыкина, который буквально разрывается в личной жизни между супругой и молодой любовницей.

На вопрос про якобы «странные события на съёмках» того же сериала «Мастер и Маргарита» он ответил фразой своего друга — покойного актёра Павла Луспекаева: «Это всё понты».

«Осенний марафон» — это была очень трудная роль. Это надо было понять, это надо было оправдать. Любая роль — это всегда очень трудно, — резюмировал собеседник.

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