Алека Болдуина официально обвинили в убийстве: к чему пришло следствие Актеру Алеку Болдуину официально предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Алек Болдуин

Голливудской звезде Алеку Болдуину официально предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Трагический инцидент произошел на съемках фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Прокуратура американского штата Нью-Мексико утверждает, что Болдуин пренебрег необходимыми тренингами и правилами техники безопасности. В результате актер и ответственная за оружейный реквизит Ханна Гутьеррес-Рид обвиняются по двум пунктам в непредумышленном убийстве, которые предусматривают штраф в размере $5 тысяч и тюремное заключение: 18-месячный срок по одному пункту и пятилетний по другому. Что известно о деле Болдуина к моменту начала суда — в материале NEWS.ru.

Преступная халатность или роковая случайность?

Согласно судебным документам Нью-Мексико, 31 января актеру Алеку Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве из-за смерти оператора фильма Галины Хатчинс и ранения режиссера Джоэла Соуза. Вторая обвиняемая — оружейница проекта Ханна Гутьеррес-Рид, в чьи обязанности входил контроль за злополучным револьвером и проверка патронов.

Говоря о вероятной причине происшествия, специальный следователь окружной прокуратуры Роберт Шиллинг обвинил Болдуина в том, что тот не прошел достаточно серьезного обучения в обращении с огнестрельным оружием, хотя сам «публично называл себя экспертом в этой области». По словам следователя, Болдуин «постоянно отвлекался от часовой тренировки, разговаривал по мобильному телефону с семьей».

Отягчающее для Болдуина обстоятельство следствие видит в том, что актер не только снимался в главной роли в «Ржавчине», но и продюсировал картину, следовательно, был ответственным за соблюдение протоколов безопасности и за то, что нанял Ханну Гутьеррес-Рид, несмотря на «отсутствие у нее должной квалификации».

Болдуин своими действиями или бездействием в качестве продюсера непосредственно способствовал или не смог смягчить безрассудные и опасные действия в течение очень короткого периода времени, — утверждает офис окружного прокурора.

Ханну Гутьеррес-Рид следствие обвинило в том, что женщина «не проверила патроны, которые заряжала в огнестрельное оружие», и вообще допустила наличие боевых патронов на съемочной площадке.

Рид знала, что Болдуин нуждается в дополнительной подготовке. Это могло бы предотвратить смертельную стрельбу, — заявили прокуроры, ссылаясь на показания самой Гутьеррес-Рид.

По словам адвокатов пострадавшего режиссера, в тот момент, когда Ханна предложила помощнику режиссера Дейву Холлсу взять пластиковый пистолет вместо настоящего, продюсеры сказали ей сосредоточиться на другом реквизите. Именно Холлс настоял на использовании Болдуином реального оружия, в чем он впоследствии признался суду.

Восстанавливая события рокового дня, детектив Джоэл Кано заявил, что во время той самой репетиции Дейв Холлс взял пистолет с тележки, куда его положила оружейница фильма Ханна Гутьеррес-Рид, и передал его Алеку Болдуину. Холлс якобы заверил артиста, что оружие совершенно безопасно и в нем нет боевых патронов.

Сам Холлс, на которого ранее уже поступали жалобы в несоблюдении правил безопасности на съемочной площадке, признался следователю, что передал пистолет Болдуину, не проверив патроны. За это «мелкое правонарушение» и сотрудничество со следствием он получил шесть месяцев испытательного срока.

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press Алек Болдуин

Однако основные обвиняемые не спешат признавать свою вину. Адвокат Люк Никас, представляющий интересы Алека Болдуина, считает, что «это решение (признание вины. — NEWS.ru) искажает трагическую смерть Галины Хатчинс и представляет собой ужасную судебную ошибку».

У мистера Болдуина не было причин полагать, что в пистолете была боевая пуля — или где-либо еще на съемочной площадке. Он полагался на профессионалов, с которыми работал. Они заверили его, что в пистолете не было боевых патронов, — утверждает адвокат актера.

Джейсон Боулз, представляющий интересы Гутьеррес-Рид, заявил, что прокуроры «пришли к неправильным выводам» и «совершенно неправильно поняли факты». Оба адвоката намерены оспаривать обвинения в суде.

Что произошло на съемочной площадке

Согласно судебным документам, 21 октября 2021 года Алек Болдуин репетировал сцену, в которой произносил несколько реплик, направив револьвер в объектив камеры. В этот момент и прозвучал выстрел. Пуля попала оператору Галине Хатчинс в грудь, а режиссеру Джоэлу Соузу — в плечо. 42-летнюю Хатчинс немедленно доставили в больницу в Альбукерке, где она скончалась. 48-летний Соуз был ранен по касательной, его выписали из больницы уже на следующий день.

За несколько часов до смертельного инцидента шесть членов съемочной группы покинули площадку, выразив недовольство условиями труда. Они подтвердили под присягой, что их заставляли перерабатывать сверх нормы и задерживали выплату зарплаты. По словам трех бывших членов съемочной группы фильма «Ржавчина», 16 октября, за несколько дней до гибели Хатчинс, на площадке произошло «по меньшей мере два случайных выстрела из пистолета».

Фото: Courtesy FOX5/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция на месте происшествия на съемочной площадке в Нью-Мексико

Что грозит Болдуину из-за смерти оператора?

Алеку Болдуину и Ханне Гутьеррес-Рид предъявлены обвинения по двум уголовным статьям. Если актера и реквизитора признают виновными, им грозит до 18 месяцев заключения по одной статье и минимум пять лет по другой. Степень вины каждого определит суд присяжных.

В ходе следствия Болдуин неоднократно отрицал, что нажимал на спусковой крючок, и заявлял, что не знал о наличии в револьвере боевых патронов. Но экспертиза Федерального бюро расследований показала, что Болдуин «абсолютно точно нажал на спусковой крючок».

Согласно отчету экспертов, выстрелить из револьвера данной модели, не прикладывая усилий, невозможно.

С курком в положении четверти и полувзвода пистолет нельзя заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок, — говорится в отчете.

На данный момент остается невыясненным одно принципиально важное обстоятельство: следователи до сих пор точно не знают, как боевые патроны оказались на съемочной площадке. По мнению Ханны Гутьеррес-Рид, ответственность за это лежит на поставщике Сете Кенни и его фирме PDQ Arm & Prop. Она утверждает, что компания должна была предоставить только холостые патроны, однако в ящике каким-то образом оказались и боевые тоже. Но однозначных выводов следствие пока не сделало.

15 февраля 2022 года семья Галины Хатчинс подала иск против членов съемочной группы и продюсеров, включая Болдуина, обвинив их в «безрассудном поведении, которое поставило под угрозу всю команду». В рамках соглашения, о котором было объявлено в октябре, муж Хатчинс получил право стать исполнительным продюсером фильма.