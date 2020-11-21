В Москве задержали мужчину с килограммом марихуаны

Сотрудники московской полиции задержали 32-летнего мужчину, у которого было обнаружено и изъято около 1 кг марихуаны. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Оперативное мероприятие проводилось на улице Лобачевского. Свёрток с марихуаной был найден при досмотре автомобиля мужчины.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Следствием установлено, что задержанный хранил наркотик с целью дальнейшей продажи. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ обнаружили во Владимирской области подпольную нарколабораторию, которая размещалась в частном доме. На месте силовики нашли тонну запрещённых веществ синтетического происхождения. В продаже наркотиков через Сеть подозреваются трое мужчин. Все они задержаны с поличным.