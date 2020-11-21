В Москве задержали мужчину с килограммом марихуаны

https://static.news.ru/photo/be8d5522-2be7-11eb-ba60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Сотрудники московской полиции задержали 32-летнего мужчину, у которого было обнаружено и изъято около 1 кг марихуаны. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Оперативное мероприятие проводилось на улице Лобачевского. Свёрток с марихуаной был найден при досмотре автомобиля мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Следствием установлено, что задержанный хранил наркотик с целью дальнейшей продажи. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба УВД по ЗАО столицы.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ обнаружили во Владимирской области подпольную нарколабораторию, которая размещалась в частном доме. На месте силовики нашли тонну запрещённых веществ синтетического происхождения. В продаже наркотиков через Сеть подозреваются трое мужчин. Все они задержаны с поличным.