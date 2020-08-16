В Москве мужчина расстрелял укладывавших асфальт рабочих

https://static.news.ru/photo/b343e4e4-e063-11ea-9e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Недалеко от жилого дома на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы 16 августа мужчина несколько раз выстрелил в рабочих, которые укладывали асфальт. Один из пострадавших скончался, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По имеющейся информации, у нападавшего с рабочими возник конфликт на придворовой территории. Мужчина выстрелил в рабочих не менее пяти раз. Как рассказала старший помощник главы московского главка, один пострадавший погиб. Ещё одного рабочего доставили в больницу. Там врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, — цитирует Иванову РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Гагарина (Смоленская область) обратился в полицию с жалобой на свою сожительницу.

Отмечается, что между 39-летним пострадавшим и его возлюбленной случился конфликт. В пылу ссоры женщина достала из сумочки травматический пистолет и открыла огонь по сожителю. Он получил серьёзную рану, но остался жив.