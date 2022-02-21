Торговцев личными данными задержали в трёх городах России

Обыски у торговцев персональными данными прошли в Санкт-Петербурге, Перми и Саратове, сообщает ОТР. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек.

По информации следствия, у них был доступ к данным пользователей в системах дистанционного банковского обслуживания, банковских карт и к номерам социального страхования россиян, которые живут за границей.

У задержанных обнаружили 24 золотых слитка, три автомобиля премиум-класса и 12 млн рублей. Всё перечисленное изъяли сотрудники МВД.

Ранее обвиняемые в незаконном получении информации для расследований оппозиционера Алексея Навального признали свою вину. По данным следствия, за всё время работы они получили доступ к 40 детализациям звонков и к содержанию 80 аккаунтов электронной почты.

Сообщалось, что своих клиентов «пробивщики» Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев искали в Даркнете и предлагали за деньги узнать телефон, адрес и другие личные сведения граждан. После получения заказа они по поддельным документам сотрудников МВД и постановлений судов получали в салонах связи биллинги телефонов. Таким же образом они раздобыли и данные о сотрудниках ФСБ, летавших на одних самолётах с Навальным.