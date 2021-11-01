Силовики задержали трёх человек за причастность к расследованиям Навального

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве троих человек, которых обвиняют в «пробиве» личных данных, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По информации агентства, задержанные собирали сведения, которые затем использовались в расследованиях оппозиционера Алексея Навального.

Обвиняемыми стали Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. По версии силовиков, они искали клиентов в даркнете и предлагали за деньги узнать телефон, адрес и другие личные сведения граждан.

Для этого они пользовались в том числе и поддельными документами сотрудников полиции. Некоторые сведения, которые были добыты задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований, — рассказал собеседник.

При этом, по словам источника, задержанные не знали, что оказывают услуги в том числе Навальному. Им предъявили обвинения в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. Эту информацию агентству подтвердили в Басманном суде Москвы. Там отметили, что обвиняемых отправили под домашний арест.

По данным Baza, речь идёт о частных детективах. Силовики считают , что они подделали документы сотрудников УМВД по ЦАО и постановления Хамовнического суда, что помогло им получить в салонах МТС и «МегаФона» биллинги сотрудников ФСБ, летавших на одних самолётах с Навальным.

Ранее стало известно, что после расследования оппозиционера о его отправлении было возбуждено дело о предоставлении третьим лицам информации из базы «Розыск-Магистраль». Также ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» в отношении майора полиции. Силовика подозревают в том, что он «слил» информацию о рейсе, которым из Томска в Москву летел Навальный.

В своём расследовании оппозиционер рассказал, что по данным «пробива», с ним на самолётах летали одни и те же сотрудники ФСБ. Он утверждает, что именно российские спецслужбы причастны к его отравлению на борту лайнера, летевшего из Томска в Москву. В ФСБ расследование назвали провокацией, а российские власти отвергли причастность к произошедшему с оппозиционером.