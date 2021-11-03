Причастные к расследованиям Навального признали вину

Обвиняемые в незаконном получении информации для расследований оппозиционера Алексея Навального признали свою вину. По данным следствия, за всё время работы они получили доступ к 40 детализациям звонков и к содержанию 80 аккаунтам электронных почт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев признают вину по большинству эпизодов, вменяемых им в вину. При этом они подчёркивают, что не знали и не могли знать о том, что информация, которую они получают, будет использована Навальным, — сказал собеседник агентства.

По данным издания Baza, помимо биллингов выяснилось , что они также получили доступ к электронным почтовым ящикам. Это стало возможно благодаря всё тем же поддельным запросам. По данным следствия, за всё время работы они смогли получить 40 детализаций звонков — один «пробив» стоил в среднем 35 тысяч рублей, а также данные 80 почтовых ящиков.

Всех троих обвиняют в нарушении тайны переписки и подделке документов. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее стало известно, что дело против них будет рассматриваться в Центральном районном суде Тулы. Это связано с тем, что один из обвиняемых именно в этом городе зашёл в салон связи МТС, выдал себя за сотрудника правоохранительных органов и получил часть закрытых данных.

Сообщалось, что своих клиентов «пробивщики» искали в даркнете и предлагали за деньги узнать телефон, адрес и другие личные сведения граждан. После получения заказа они по поддельным документам сотрудников МВД и постановлений судов получали в салонах связи биллинги телефонов. Таким же образом они раздобыли и данные о сотрудниках ФСБ, летавших на одних самолётах с Навальным.