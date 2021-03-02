«Скопинский маньяк» вышел на свободу

https://static.news.ru/photo/7677bc60-7bf0-11eb-a9a8-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Телекомпания "Версия"/wikimedia.org

70-летний Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», был освобождён из-под стражи после 17 лет заключения. Его признали виновным в похищении и изнасиловании двух девушек.

Осуждённый покинул колонию в Саратовской области утром 3 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Теперь он на поезде направится в родной город под Рязанью. Надзор за ним будут вести в течение ещё шести лет. В эти годы ему запрещено посещать массовые мероприятия, выходить на прогулки без разрешения и выезжать за пределы Скопинского района.

Кроме того, Мохов будет отмечаться в полиции раз в две недели. Администрация колонии в его личном деле прописала, что преступник вину свою признал частично и на путь исправления не встал. Руководство также дало ему отрицательную характеристику по итогу нахождения в тюрьме — он почти не реагировал на различные мероприятия воспитательного характера.

Администрация отметила слабое участие в общественной жизни отряда. Он делал это только по необходимости.

Мохова посадили после того, как выяснилось, что он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной в 2000 году подвезти их на своём автомобиле. Девочки согласились, но вместо дома их отвезли за город, где держали взаперти 1296 дней в качестве секс-рабынь.

Бункер для них Мохов вырыл под своим гаражом заранее. Если они отказывались ему подчиняться, он лишал девушек воды, света или еды, а также распылял слезоточивый газ. Одна из девочек дважды рожала от маньяка детей. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

Ранее NEWS.ru писал, что долгий тюремный срок обязательно скажется на отсидевшем и он выйдет на свободу в «совершенно другой стране». В этом уверен председатель ОНК по Республике Карелия Александр Рузанов.