Правозащитница призвала отрегулировать отправку заключенных на СВО Член СПЧ Меркачева: необходимо урегулировать отправку заключенных на СВО

Фото: МО РФ

Необходимо законодательно урегулировать помилование осужденных за тяжкие преступления и отправку их в зону СВО, заявила корреспонденту NEWS.ru в кулуарах международной конференции к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева. Так она прокомментировала освобождение благодаря участию в СВО Николая Оголобяка, участника ярославской банды сатанистов, убившей, а потом расчленившей четырех подростков.

Желательно внести изменения в законодательной сфере, которые позволят потерпевшим высказать свое согласие или несогласие с процедурой отправки осужденных в зону СВО. Это особенно важно, учитывая, что они часто получают возмещение за причиненный ущерб. Если потерпевшие категорически не согласны, то это нужно учесть. В случае смерти осужденного в СВО тем более необходимо, чтобы наследники или государство компенсировали убытки, так как иначе потерпевший не получит вообще никаких денежных выплат, — заявила Меркачева.

По мнению правозащитницы, последствия такой ситуации объективно приводят к финансовым и нравственным потерям для потерпевшего. В некоторых случаях компенсация очень нужна им для жизни, отметила она.

Например, если у потерпевшей бабушки сгорел дом, то компенсация этих убытков может быть крайне необходима для его нормальной жизни. В заключение следует обратить внимание, что даже если сумма компенсации невелика, для потерпевшего она может иметь большое значение. Таким образом, необходимо, чтобы законодатели урегулировали ситуацию и внесли соответствующие изменения в законодательство, — сказала Меркачева.

Николай Оголобяк вышел на свободу благодаря участию в СВО. Он участвовал в боевых действиях около шести месяцев, после чего его помиловали. При этом сатанист не служил в ВС РФ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, некоторое время назад президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому добровольцами по контракту принимаются лишь те, кто не совершал тяжкого уголовного преступления. Соответственно, и в дальнейшем те, кто совершил тяжкое преступление, воевать не смогут.

При этом президентским указом был помилован Владислав Канюс, который с особой жестокостью убил студентку Веру Пехтелеву в 2020 году. Он мучил ее несколько часов в квартире. Когда соседи сломали дверь, девушка была мертва.