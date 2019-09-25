Сотрудники полиции Тюменской области нашли и задержали 23-летнюю Викторию Айметдинову, которая накануне похитила полугодовалого младенца у семьи своего бывшего молодого человека и скрылась.
Девушка была обнаружена в лесу. Мёртвого ребёнка сотрудники правоохранительных органов нашли неподалёку. Причина его смерти пока не установлена.
Инцидент произошёл в Заводоудовске. Мать младенца попросила девушку присмотреть за ним, пока семья съездит на похороны. В полиции предполагают, что Айметдинова, убив ребёнка, намеревалась скрыться автостопом, сообщает
Ранее News.ru писал, что в Марий Эл предстанет перед судом мужчина, похитивший пятилетнюю девочку. Злоумышленник увёл её из детского сада в лес и совершил сексуальное насилие.