https://static.news.ru/photo/676e06e8-9e9d-11e9-a7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники полиции Тюменской области нашли и задержали 23-летнюю Викторию Айметдинову, которая накануне похитила полугодовалого младенца у семьи своего бывшего молодого человека и скрылась.

Девушка была обнаружена в лесу. Мёртвого ребёнка сотрудники правоохранительных органов нашли неподалёку. Причина его смерти пока не установлена.

Инцидент произошёл в Заводоудовске. Мать младенца попросила девушку присмотреть за ним, пока семья съездит на похороны. В полиции предполагают, что Айметдинова, убив ребёнка, намеревалась скрыться автостопом, сообщает РЕН ТВ . По данным телеканала, девушка имеет плохую репутацию и была дважды судима.

Ранее News.ru писал, что в Марий Эл предстанет перед судом мужчина, похитивший пятилетнюю девочку. Злоумышленник увёл её из детского сада в лес и совершил сексуальное насилие.