Под Новосибирском школьника заподозрили в убийстве завуча

Силовики Мошковского района Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя директора по воспитательной работе школы. В убийстве подозревают восьмиклассника. Преступление произошло в посёлке Смоленский.
По версии следствия, злоумышленник через окно залез в помещение, где жила завуч. Он хотел ограбить её. Женщина проснулась и попыталась задержать негодяя. Злоумышленник ударил её ножом, после чего она скончалась на месте. Силовики нашли улики на месте преступления.
Как
В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области заявили, что решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.
NEWS.ru писал, что житель Нижегородской области убил сожительницу из ревности. Мужчина поссорился с возлюбленной, облил бензином и поджёг. Затем он попытался сбить пламя. Пострадавшая умерла в больнице.
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