Под Новосибирском школьника заподозрили в убийстве завуча

https://static.news.ru/photo/0b59e0b8-c28f-11ea-ba14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики Мошковского района Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя директора по воспитательной работе школы. В убийстве подозревают восьмиклассника. Преступление произошло в посёлке Смоленский.

По версии следствия, злоумышленник через окно залез в помещение, где жила завуч. Он хотел ограбить её. Женщина проснулась и попыталась задержать негодяя. Злоумышленник ударил её ножом, после чего она скончалась на месте. Силовики нашли улики на месте преступления.

Как сообщают «Вести Новосибирск», в убийстве подозревается ученик восьмого класса школы, в котором завучем была погибшая. Журналисты со ссылкой на источник в местной администрации сообщили, что школьник сознался в преступлении.

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области заявили, что решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

NEWS.ru писал, что житель Нижегородской области убил сожительницу из ревности. Мужчина поссорился с возлюбленной, облил бензином и поджёг. Затем он попытался сбить пламя. Пострадавшая умерла в больнице.