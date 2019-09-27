Власти непризнанного Северного Кипра задержали экс-сотрудника СК РФ Александра Сатлаева за нападение на девушку. В России он получил шесть лет за серию преступлений сексуального характера, вышел досрочно и вновь оказался в розыске по подозрению в изнасиловании, произошедшем в Барнауле.
Сатлаев напал на девушку, стал душить её, а затем вырвал сумочку. По законам Северного Кипра, россиянину грозит пожизненный срок, пишет местное издание Kibris.
На судебном заседании об аресте Сатлаева, состоявшемся 26 сентября, выяснилось, что на территорию Северного Кипра он приехал 19 августа, а за несколько дней до этого был объявлен в международный розыск по делу об изнасиловании, произошедшем в Алтайском крае. Его подозревают в нападении на девушку в Барнауле.
Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда (в Республике Алтай. — News.ru), в 2012 году окончил Алтайскую академию экономики и права и сразу же был назначен старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай. Той же зимой он совершил первое изнасилование, эпизоды повторялись, правоохранительные органы безуспешно искали маньяка, — пишет «Коммерсант».
В 2013 году Сатлаева задержали в Горно-Алтайске и приговорили к шести годам колонии. Как считало следствие, на безлюдных улицах он преследовал одиноких женщин, насиловал и убегал. В суде были доказаны четыре эпизода насильственных действий сексуального характера и столько же эпизодов покушения на изнасилования.
Александр Сатлаев сам расследовал свои же преступления, уговорив одну из жертв забрать заявление. В марте 2019 года он условно-досрочно освободился из колонии.