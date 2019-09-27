https://static.news.ru/photo/3d8a3486-e147-11e9-8af5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kibrisgazetesi.com

Власти непризнанного Северного Кипра задержали экс-сотрудника СК РФ Александра Сатлаева за нападение на девушку. В России он получил шесть лет за серию преступлений сексуального характера, вышел досрочно и вновь оказался в розыске по подозрению в изнасиловании, произошедшем в Барнауле.

Сатлаев напал на девушку, стал душить её, а затем вырвал сумочку. По законам Северного Кипра, россиянину грозит пожизненный срок, пишет местное издание Kibris .

На судебном заседании об аресте Сатлаева, состоявшемся 26 сентября, выяснилось, что на территорию Северного Кипра он приехал 19 августа, а за несколько дней до этого был объявлен в международный розыск по делу об изнасиловании, произошедшем в Алтайском крае. Его подозревают в нападении на девушку в Барнауле.

Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда (в Республике Алтай. — News.ru), в 2012 году окончил Алтайскую академию экономики и права и сразу же был назначен старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай. Той же зимой он совершил первое изнасилование, эпизоды повторялись, правоохранительные органы безуспешно искали маньяка, — пишет « Коммерсант ».

В 2013 году Сатлаева задержали в Горно-Алтайске и приговорили к шести годам колонии. Как считало следствие, на безлюдных улицах он преследовал одиноких женщин, насиловал и убегал. В суде были доказаны четыре эпизода насильственных действий сексуального характера и столько же эпизодов покушения на изнасилования.

Александр Сатлаев сам расследовал свои же преступления, уговорив одну из жертв забрать заявление. В марте 2019 года он условно-досрочно освободился из колонии.

Как писал News.ru, ранее девять сотрудников полиции Краснодарского края подверглись различным видам дисциплинарного наказания от выговоров до увольнения. Силовиков признали виновными в принуждении 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в посёлке Витязево в Анапе.