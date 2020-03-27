Фото: NEWS.ru

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

О продлении меры пресечения ходатайствовало следствие. Согласно решению суда, Соколов останется в СИЗО до 23 сентября.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Соколова по существу начнётся 9 апреля, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что защита историка просила о смягчении ему меры пресечения. Свою позицию адвокаты аргументировали ситуацией с коронавирусом в стране и наличием у Соколова престарелых родителей.

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