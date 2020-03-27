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Московский городской суд продлил срок ареста совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду. Они будут находиться под стражей до 30 июня.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия, передаёт РИА Новости. Несколькими днями ранее суд оставил в следственном изоляторе главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова. Все они — фигуранты...