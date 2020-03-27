Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
О продлении меры пресечения ходатайствовало следствие. Согласно решению суда, Соколов останется в СИЗО до 23 сентября.
Рассмотрение уголовного дела в отношении Соколова по существу начнётся 9 апреля,
Ранее NEWS.ru писал, что защита историка просила о смягчении ему меры пресечения. Свою позицию адвокаты аргументировали ситуацией с коронавирусом в стране и наличием у Соколова престарелых родителей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен