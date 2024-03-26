Хищение газа, захват минералки: за что задержали чиновников Минэка

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Подсчет денег, изъятых сотрудниками ФСБ РФ при обыске по делу организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края

Правоохранительные органы раскрыли преступную группу из чиновников Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, их подозревают в хищениях и рейдерском захвате предприятия. Что об этом известно?

Что известно о захвате завода минералки

ФСБ совместно с МВД разоблачили преступную группу, состоявшую из высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. В Сети распространяется видео с обысками во «дворцах» у коррупционеров с дорогими автомобилями и большим количеством денег.

По информации ведомства, участники группы, находясь в сговоре, досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Мин. Водах на добычу воды на одном из месторождений. Как отметили в ФСБ, они действовали в целях «рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юридических лиц».

Какие именно высшие должностные лица министерства проходят по этому делу, не уточняется.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Сотрудники ФСБ РФ проводят обыск по делу организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, члены группы требовали передать им 50% акций предприятия стоимостью 70 млрд руб., угрожая заместителю директора компании. Они препятствовали деятельности организации, «повредив ведущую к ней автомобильную дорогу». Кроме того, подозреваемые похитили у одной из нефтегазовых компаний региона природный газ. О каком именно ущербе идет речь, пока ничего не говорится.

Минэкономразвития оказывает содействие следствию в связи с раскрытием коррупционеров, заявили NEWS.ru в пресс-службе министерства. Отмечается, что это история прошлой недели, когда был задержан директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игорь Храновский. Его подозревают в хищении бюджетных средств.

«Министерство оказывает все необходимое содействие следствию. Это история прошлой недели», — заявили в Минэкономразвития.

При проведении 17 обысков в Московском регионе и на Ставрополье изъяли «имеющие доказательственное значение» наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.

Какие дела возбудили

Уголовные дела возбудили по трем статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК. Фигурантам дела предъявили обвинения и заключили в СИЗО.

21 марта стало известно, что по подозрению в хищении бюджетных средств был задержан директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский. Следствие полагает, что чиновник предоставил в Минфин документы, по которым правительство разрешило АО «Кавминкурортресурсы» три года безвозмездно пользоваться скважиной минеральной воды № 72 на Кавминводах. Нужной лицензии у компании не было. Храновский также незаконно собрал комиссию Федерального агентства по недропользованию, которая лишила другую компанию — ООО «Кавмининтер» прав на этот объект, из-за чего та фактически прекратила работу. 23 марта Храновского арестовали.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Сотрудники ФСБ РФ в кабинете одного из предполагаемых участников организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края

24 марта суд арестовал экс-депутата ставропольской думы, экс-премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и экс-советника президента КЧР Евгения Куделю, бенефициара санатория «Минеральные Воды — 2».

Первого заподозрили в вымогательстве 50% акций АО «Кавминводы», которое выпускает воду под брендом «Новотерская целебная». Бутылки с минеральной водой вывозили с предприятия по единственной дороге, ей номинально владела бывшая супруга Кайшева. В 2021 году он нанял рабочих, которые перекрыли дорогу бетонными блоками, и фуры не могли выехать с территории предприятия — розлив остановили, завод был на грани закрытия. Куделя, полагает следствие, вместе с сообщниками осуществил незаконную врезку в газопровод и использовал газ для нужд санатория. По данным следствия, так было похищено более 9,3 млн куб. м газа на 75,4 млн руб.

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