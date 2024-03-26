Правоохранительные органы раскрыли преступную группу из чиновников Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, их подозревают в хищениях и рейдерском захвате предприятия. Что об этом известно?
Что известно о захвате завода минералки
ФСБ совместно с МВД разоблачили преступную группу, состоявшую из высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. В Сети распространяется видео с обысками во «дворцах» у коррупционеров с дорогими автомобилями и большим количеством денег.
По информации ведомства, участники группы, находясь в сговоре, досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Мин. Водах на добычу воды на одном из месторождений. Как отметили в ФСБ, они действовали в целях «рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юридических лиц».
Какие именно высшие должностные лица министерства проходят по этому делу, не уточняется.
Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, члены группы требовали передать им 50% акций предприятия стоимостью 70 млрд руб., угрожая заместителю директора компании. Они препятствовали деятельности организации, «повредив ведущую к ней автомобильную дорогу». Кроме того, подозреваемые похитили у одной из нефтегазовых компаний региона природный газ. О каком именно ущербе идет речь, пока ничего не говорится.
Минэкономразвития оказывает содействие следствию в связи с раскрытием коррупционеров, заявили NEWS.ru в пресс-службе министерства. Отмечается, что это история прошлой недели, когда был задержан директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игорь Храновский. Его подозревают в хищении бюджетных средств.
«Министерство оказывает все необходимое содействие следствию. Это история прошлой недели», — заявили в Минэкономразвития.
При проведении 17 обысков в Московском регионе и на Ставрополье изъяли «имеющие доказательственное значение» наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.
Какие дела возбудили
Уголовные дела возбудили по трем статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК. Фигурантам дела предъявили обвинения и заключили в СИЗО.
21 марта стало известно, что по подозрению в хищении бюджетных средств был задержан директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский. Следствие полагает, что чиновник предоставил в Минфин документы, по которым правительство разрешило АО «Кавминкурортресурсы» три года безвозмездно пользоваться скважиной минеральной воды № 72 на Кавминводах. Нужной лицензии у компании не было. Храновский также незаконно собрал комиссию Федерального агентства по недропользованию, которая лишила другую компанию — ООО «Кавмининтер» прав на этот объект, из-за чего та фактически прекратила работу. 23 марта Храновского арестовали.
24 марта суд арестовал экс-депутата ставропольской думы, экс-премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и экс-советника президента КЧР Евгения Куделю, бенефициара санатория «Минеральные Воды — 2».
Первого заподозрили в вымогательстве 50% акций АО «Кавминводы», которое выпускает воду под брендом «Новотерская целебная». Бутылки с минеральной водой вывозили с предприятия по единственной дороге, ей номинально владела бывшая супруга Кайшева. В 2021 году он нанял рабочих, которые перекрыли дорогу бетонными блоками, и фуры не могли выехать с территории предприятия — розлив остановили, завод был на грани закрытия. Куделя, полагает следствие, вместе с сообщниками осуществил незаконную врезку в газопровод и использовал газ для нужд санатория. По данным следствия, так было похищено более 9,3 млн куб. м газа на 75,4 млн руб.
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