ФАС возбудила дело против крупнейшего в РФ производителя сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате внеплановых антикартельных проверок выявила признаки нарушения законодательства крупнейшими в РФ производителями сахара, сообщает пресс-служба ФАС. Под подозрение подпало ООО «Продимекс», предприятие подозревают в незаконной координации работы ретейлеров, что вызвало рост розничных цен на сахар. Против «Продимекса» возбудили уголовное дело.

Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией «Продимекс» деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса, — говорится в релизе.

Ранее ФАС сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении двух сахарных заводов в Павловском и Тихорецком районах Краснодарского края. Региональное УФАС выявило в действиях руководства предприятий признаки картельного сговора из-за одновременного повышения оптово-отпускных цен более чем на 30%.

Как писала газета «Известия», часть российского бизнеса стала активно использовать кризисную ситуацию в стране в своих целях, в разы поднимая цены на продукцию, включая старые партии. В частности, продавцы сотовых телефонов подняли стоимость смартфонов на 15–20 тысяч рублей, магазины парфюмерии — на 50%, линзы в магазинах оптики подорожали на 40%, на маркетплейсах — в несколько раз.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что депутаты намерены отправлять информацию о необоснованном росте цен прокурорам субъектов Российской Федерации для дальнейшего принятия мер. По его словам, никакого дефицита продовольствия в стране нет, а те, кто наживается на людях, должны быть наказаны.