На Кубани завели уголовное дело против руководства двух сахарных заводов
ФАС возбудила уголовное дело против двух сахарных заводов на Кубани из-за роста цен
Никита Чайка
Никита Чайка
14:35, 25 марта 2022
Сахар на конвейерной лентеФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В отношении двух сахарных заводов в Павловском и Тихорецком районах Краснодарского края завели уголовное дело, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в Telegram-канале. Региональное УФАС выявило в действиях руководства предприятий признаки картельного сговора из-за одновременного повышения оптово-отпускных цен более чем на 30%.
В марте Павловский сахарный завод и Сахарный комбинат Тихорецкий повысили цены на сахар, в результате чего его стоимость выросла до 68,30 рубля за килограмм.
ФАС отмечает, что себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рубля за килограмм.
Краснодарское УФАС усматривает в действиях заводов признаки картельного сговора. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы, — говорится в сообщении.
ФАС рассматривает возможность расширения антимонопольного законодательства на участников рынка, завышающих цены в период повышенного спроса. Сейчас запреты на необоснованное повышение цен действуют только в отношении доминирующих продавцов и производителей.
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