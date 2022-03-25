На Кубани завели уголовное дело против руководства двух сахарных заводов

В отношении двух сахарных заводов в Павловском и Тихорецком районах Краснодарского края завели уголовное дело, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в Telegram-канале. Региональное УФАС выявило в действиях руководства предприятий признаки картельного сговора из-за одновременного повышения оптово-отпускных цен более чем на 30%.

В марте Павловский сахарный завод и Сахарный комбинат Тихорецкий повысили цены на сахар, в результате чего его стоимость выросла до 68,30 рубля за килограмм.

ФАС отмечает, что себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рубля за килограмм.

Краснодарское УФАС усматривает в действиях заводов признаки картельного сговора. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы, — говорится в сообщении.

ФАС рассматривает возможность расширения антимонопольного законодательства на участников рынка, завышающих цены в период повышенного спроса. Сейчас запреты на необоснованное повышение цен действуют только в отношении доминирующих продавцов и производителей.