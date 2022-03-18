Володин потребовал наказать спекулянтов

Володин потребовал наказать наживающихся на людях спекулянтов
Никита Чайка
Никита Чайка
18:03, 18 марта 2022
Вячеслав ВолодинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутаты Государственной думы намерены отправлять информацию о необоснованном росте цен прокурорам субъектов Российской Федерации для дальнейшего принятия мер, заявил в своём Telegram-аккаунте спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, никакого дефицита продовольствия в стране нет, а те, кто наживаются на людях, должны быть наказаны.
Информацию обо всех случаях неоправданного повышения цен будем направлять прокурорам субъектов РФ, чтобы были приняты соответствующие меры прокурорского реагирования,— написал председатель нижней палаты парламента.
Ранее Генпрокуратура зафиксировала в России факты незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены, в том числе при продаже на крупнейших интернет-платформах. Прокурорам регионов поручено проверить законность подобных действий.
До этого издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в «Росптицесоюзе» сообщило, что производители яиц решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей на 40%. Основная причина увеличения стоимости заключается в том, что рынок выпуска яиц на треть зависит от импорта и их стоимость привязана к повышению валютного курса. Сообщалось, что в рознице яйца уже подорожали на 25%. В свою очередь «Росптицесоюз» опроверг рекомендацию о повышении розничных цен на яйца и заявил, что обсуждает меры по недопущению их подорожания.
Управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский посоветовал россиянам закупить средства личной гигиены и бытовой химии вместо гречки и сахара, которые производят в России. По его словам, инфляция на эти предметы обихода будет не менее 40%, тогда как, например, одежда подорожает не так серьёзно.