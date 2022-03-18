Володин потребовал наказать спекулянтов

Депутаты Государственной думы намерены отправлять информацию о необоснованном росте цен прокурорам субъектов Российской Федерации для дальнейшего принятия мер, заявил в своём Telegram-аккаунте спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, никакого дефицита продовольствия в стране нет, а те, кто наживаются на людях, должны быть наказаны.

Информацию обо всех случаях неоправданного повышения цен будем направлять прокурорам субъектов РФ, чтобы были приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, — написал председатель нижней палаты парламента.

Ранее Генпрокуратура зафиксировала в России факты незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены, в том числе при продаже на крупнейших интернет-платформах. Прокурорам регионов поручено проверить законность подобных действий.

До этого издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в «Росптицесоюзе» сообщило, что производители яиц решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей на 40%. Основная причина увеличения стоимости заключается в том, что рынок выпуска яиц на треть зависит от импорта и их стоимость привязана к повышению валютного курса. Сообщалось, что в рознице яйца уже подорожали на 25%. В свою очередь «Росптицесоюз» опроверг рекомендацию о повышении розничных цен на яйца и заявил, что обсуждает меры по недопущению их подорожания.

Управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский посоветовал россиянам закупить средства личной гигиены и бытовой химии вместо гречки и сахара, которые производят в России. По его словам, инфляция на эти предметы обихода будет не менее 40%, тогда как, например, одежда подорожает не так серьёзно.