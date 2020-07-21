Две иностранки в Петербурге обманули пенсионеров на 800 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/591cbd48-cb3b-11ea-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две уроженки Юго-Восточной Европы 32 и 44 лет 14 июля на территории Санкт-Петербурга обманули нескольких пенсионеров на общую сумму в 800 тысяч рублей.

Первый эпизод произошёл на Ленинском проспекте. Одна из аферисток подошла к 83-летнему мужчине и представилась его племянницей. Она сказала, что родственнице пенсионера нужны деньги на операцию, а сама родственница находится в онкологическом центре. Мужчина снял со сберкнижки 480 тысяч рублей и отдал их преступнице. Пенсионер позднее понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Тем же днём уже другая аферистка обманным путём выманила 120 тысяч рублей у 73-летней жительницы Петербурга. Злоумышленница забрала деньги прямо из рук бабушки в её квартире на Ленинском проспекте под предлогом помощи сестре пенсионерки.

А на проспекте Тореза на очередную придуманную историю «повелась» 91-летняя петербурженка. Она отдала злоумышленнице 80 тысяч рублей из дома и ещё 120 тысяч рублей сняла с карты, передают «Невские новости».

Преступниц поймали 16 июля. Их личность удалось установить благодаря камерам наружного наблюдения. В Ленинградской области они находились без регистрации. В настоящее время мошенницы заключены под стражу. Одна из них — 32-летняя — ранее привлекалась к уголовной ответственности. На обеих аферисток полиция завела уголовные дела.

Как ранее писал NEWS.ru, жительница Москвы отдала €54 тысячи (около 4,4 млн рублей) мошенникам, пообещавшим ей снятие порчи. Женщина увидела по телевизору передачу об экстрасенсах, после чего связалась с её создателями. Те, в свою очередь, убедили москвичку в том, что на неё наложена порча, которую необходимо срочно снять в ходе нескольких сеансов.