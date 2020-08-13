Завод отправил тяжёлую ракету «Ангара-А5» в Плесецк

Роскосмос заявил, что впервые за шесть лет собранная ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» отправлена с завода на космодром Плесецк. Там её ждут лётные испытания из шести пусков, которые должны завершиться в 2021–2022 годах.
"Ангара" ночью покинула территорию ракетного завода. Теперь её ждут на космодроме для подготовки лётных испытаний, — сообщает РИА Новости.
Ракета-носитель с разгонным блоком «Бриз-М» должна вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
Запуск первой тяжёлой «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что госкорпорация «Роскосмос» приступила к работам по созданию ракеты-носителя среднего класса на метановом двигателе. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил Конструкторскому бюро химавтоматики форсировать работы по созданию двигателей нового поколения. Целью этого проекта является выпуск не позднее 2025 года тяжёлой ракеты «Ангара-А5В».