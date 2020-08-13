Завод отправил тяжёлую ракету «Ангара-А5» в Плесецк

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Российские ракеты и корабли, отправляющиеся к МКС, могут начать украшать хохломой и гжелью, заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина «Личные связи».

По словам Рогозина, такие планы действительно есть у корпорации. Это могло бы стать примером того, как сохранять уникальные традиции России, пишет KP.ru. Я хочу создать рекламу, продвижение народного промысла. Почему...