В Роскосмосе приступили к созданию ракеты на метановом двигателе

https://static.news.ru/photo/b5dab9e0-c5eb-11ea-8c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация «Роскосмос» приступила к работам по созданию ракеты-носителя среднего класса на метановом двигателе.

Об этом говорится в сообщении госкорпорации, которое опубликовано в Twitter. Новая разработка должна прийти на смену ракетам из семейства «Союз-2». Также по итогам совещания в Воронеже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил Конструкторскому бюро химавтоматики форсировать работы по созданию двигателей нового поколения на водороде и метане. Целью этого проекта является выпуск не позднее 2025 года тяжёлой ракеты «Ангара-А5В».

13 июля Рогозин заявил, что в России ведётся разработка ядерного космического двигателя для полётов к дальним планетам Солнечной системы и за её пределы, передавал NEWS.ru.

Глава Роскосмоса отметил, что традиционные кислород-керосиновые или водородные двигатели не позволяют достигнуть далёких планет. Ранее Рогозин признался, что Россия не хочет сотрудничать с США в реализации лунной программы. Вместо этого Москва рассматривает совместный с Пекином проект создания базы на Луне.