В Роскосмосе приступили к созданию ракеты на метановом двигателе

Госкорпорация «Роскосмос» приступила к работам по созданию ракеты-носителя среднего класса на метановом двигателе.
Об этом говорится в сообщении госкорпорации, которое
13 июля Рогозин заявил, что в России ведётся разработка ядерного космического двигателя для полётов к дальним планетам Солнечной системы и за её пределы, передавал NEWS.ru.
Глава Роскосмоса отметил, что традиционные кислород-керосиновые или водородные двигатели не позволяют достигнуть далёких планет. Ранее Рогозин признался, что Россия не хочет сотрудничать с США в реализации лунной программы. Вместо этого Москва рассматривает совместный с Пекином проект создания базы на Луне.
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